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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntag in Wien-Alsergrund.
Wien-Alsergrund
02/11/2026
Anzeige

Geschlagen und getreten: Burschen gingen auf 12-Jährigen los

Geschlagen und getreten: Zwei Jugendliche stehen in Verdacht, am Sonntag einen 12-Jährigen in der Reznicekgasse in Wien beraubt zu haben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Sonntagabend in Wien-Alsergrund. Laut der Polizei stehen zwei Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren in Verdacht, einen 12-jährigen Bekannten geschlagen und getreten zu haben. Infolgedessen sollen sie ihm seine kabellosen Kopfhörer abgenommen haben.

Polizei schritt ein

Der Bursche wählte den Polizeinotruf. Zwischenzeitlich kehrten die beiden Tatverdächtigen zurück. Sie wurden von den Beamten abgefangen. Trotz ihrer Unschuldsbeteuerungen erging Anzeige auf freiem Fuß.

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