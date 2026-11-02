Größte Kokainmenge seit 10 Jahren sichergestellt: Drogenring in Wien zerschlagen

Nach monatelangen Ermittlungen hob das Landeskriminalamt eine kriminelle Organisation aus. Die Bilanz des Großeinsatzes: Über 30 Kilogramm Kokain, kiloweise Cannabis, Bargeld, eine scharfe Waffe und sechs Festnahmen.

Seit November 2025 liefen die verdeckten Ermittlungen gegen das Netzwerk, das im Großraum Wien im großen Stil mit Kokain handelte. Im Jänner 2026 schnappte die Falle zu: Ein 43-jähriger Serbe, der als Haupttäter gilt, übernahm eine 20-Kilo-Lieferung Kokain, die per präpariertem Schmuggelauto direkt aus Valencia (Spanien) nach Wien gebracht worden war.

Zugriff auf frischer Tat und Versteck an der Grenze

Die Ermittler griffen zu, als der 43-Jährige gerade 600 Gramm des Rauschgifts an zwei mutmaßliche Subdealer (36, Irak und 39, Serbien) übergab. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten das restliche Kokain der Lieferung sowie 27 Kilogramm Cannabisharz. Gleichzeitig ging der mutmaßliche Schmuggler (31, Kroatien) den Behörden ins Netz: In Zusammenarbeit mit der steirischen Polizei und Grenzbeamten in Spielfeld wurde er an der Ausreise gehindert. In einem professionellen Geheimversteck seines Fahrzeugs lagen weitere zehn Kilogramm Kokain.

Bewaffneter Verdächtiger und Nachschub-Lieferant gefasst

Ein weiterer Österreicher (38) aus den Reihen der Bande geriet wegen einer gefährlichen Drohung gegen seine Ex-Frau ins Visier. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten neben Drogen und Bargeld auch eine durchgeladene Faustfeuerwaffe. Im März 2026 klickten schließlich bei einem 31-jährigen Österreicher die Handschellen. Der mutmaßliche Harz-Lieferant des Rings hortete Verpackungsreste von bereits rund 37 Kilogramm in Umlauf gebrachtem Cannabisharz sowie weitere Drogenbestände.

Die Gesamtbilanz der Ermittler: Über 30,1 kg Kokain (größter Fund des LKA Wien seit einem Jahrzehnt)

Über 27,4 kg Cannabisharz

Rund 435 g Marihuana

16.850 Euro Bargeld

1 professionell umgebautes Schmuggelfahrzeug

1 geladene Faustfeuerwaffe

Alle sechs Verdächtigen wurden festgenommen – die Ermittlungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien gelten als einer der bedeutendsten Schläge gegen den Drogenhandel der Bundeshauptstadt.