Beliebter Wiener Influencer ist pleite: „Haben uns massiv verkalkuliert!“

Mit einem emotionalen Video wendet sich der Wiener Influencer Max Weißenböck, besser bekannt als "MaxaMillion" an seine Community. Der Grund: Seiner Firma droht die Insolvenz.

Das Unternehmen „gamechangersocks“, gegründet von Max Weißenböck, kämpft offenbar ums nackte Überleben. Bekannt wurde er als spendabler Influencer – nun steht seine Firma offenbar vor der Zahlungsunfähigkeit. Grund dafür sei eine drastische Fehlkalkulation bei einer Rabatt- und Werbekampagne für seine Sockenmarke. Das teilt Weißenböck, besser bekannt als „MaxaMillion“ am Montag auf Socia Media mit.

„Es macht mich traurig“

„Mir ist es natürlich unfassbar unangenehm, aber auf der anderen Seite macht es mich auch einfach nur traurig“. Mit diesen Worten beginnt das Statement des Influencers. Das Budget seiner Sockenmarke war offenbar schon länger erschöpft, doch nun habe sich die Lage noch einmal gefährlich verschärft. In einem Video gab der Wiener offen zu, dass eine Kooperation mit BMW den Konzern an den Abgrund getrieben habe, weil man sich bei der Aktion völlig verrechnet habe. Ein Rückblick: Im vergangenen Sommer verschenkte der Influencer drei BMW-Fahrzeuge im Gesamtwert von 150.000 Euro.

Restbestände werden um minus 50 Prozent verkauft

Die Kampagne verlief offenbar anders als erhofft: Unerwartet viele Retouren und verweigerte Annahmen hätten die Firma tief in die roten Zahlen gestürzt, so der Gründer. Die Schulden sollen bei über 53.000 Euro liegen. Um die Restbestände noch loszuwerden, gewähre das Unternehmen nun einen Nachlass von 50 Prozent auf das gesamte Sortiment. Das Video schließt mit einem emotionalen Dank des sichtlich gerührten Influencers an seine Kundschaft und seine Mitarbeiten.