Vier Menschen starben: Wien gedenkt der Opfer des Terroranschlags

Sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Wien bleibt die Erinnerung an die Opfer lebendig. Am Montag gedachten hochrangige Politiker und Vertreter der Sicherheitsbehörden der vier Todesopfer und zahlreichen Verletzten.

Der 2. November 2020 ist ein Tag, der sich tief in das Gedächtnis Österreichs eingebrannt hat. Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt wurden vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Genau sechs Jahre später, am Montag, dem 2. November 2026, versammelten sich Vertreter der Republik Österreich, der Stadt Wien und der Sicherheitsbehörden am Desider-Friedmann-Platz, um der Opfer zu gedenken.

Stilles Gedenken an die Opfer

Im Mittelpunkt der Gedenkveranstaltung standen die vier Todesopfer, die Verletzten sowie jene Menschen, die bis heute unter den Folgen des Anschlags leiden. Mit einer gemeinsamen Kranzniederlegung und einer stillen Andacht wurde an die Opfer erinnert. An der Veranstaltung nahmen unter anderem Vizekanzler Andreas Babler, Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Staatssekretär Jörg Leichtfried teil. Auch hochrangige Vertreter der Polizei waren vor Ort.

„Dieser Schmerz ist nicht vergangen“

Besonders bewegende Worte fand Staatssekretär Jörg Leichtfried. „Dieser Schmerz ist nicht vergangen“, betonte er. Die Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen, deren Leben sich durch den Anschlag für immer verändert habe. Auch Bürgermeister Michael Ludwig erinnerte an die tragischen Ereignisse. „Wien steht für Zusammenhalt und Solidarität, und wir werden immer gegen Extremismus und Menschenfeindlichkeit kämpfen“, erklärte er. Gleichzeitig dankte Ludwig den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die nach dem Anschlag im Einsatz standen.

Anschlag führte zu weitreichenden Reformen

Der Terroranschlag zählt zu den schwerwiegendsten terroristischen Gewalttaten der jüngeren österreichischen Geschichte. In den darauffolgenden Jahren wurden zahlreiche Reformen umgesetzt, insbesondere im Bereich des Verfassungsschutzes. Innenminister Gerhard Karner erinnerte daran, dass der Anschlag auch der Beginn zahlreicher Weiterentwicklungen innerhalb der Polizei und des Verfassungsschutzes gewesen sei. Vizekanzler Andreas Babler verwies zudem auf die Modernisierung des Verbrechensopfergesetzes. Damit sollen unter anderem Entschädigungsleistungen erhöht und Menschen mit psychischen Belastungen besser unterstützt werden. Die Gedenkveranstaltung machte deutlich: Auch sechs Jahre nach dem Anschlag sind die Opfer und ihre Angehörigen nicht vergessen.