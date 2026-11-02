Christkindlmärkte in Wien: Die schönsten Märkte und ihre Termine 2026

Punsch, Lichterglanz und Weihnachtsstimmung: In Wien starten am 6. November die ersten Christkindlmärkte. Wann die beliebtesten Adventmärkte öffnen und wie lange sie besucht werden können.

Der Advent rückt näher und in Wien laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte auf Hochtouren. Bereits am Freitag, dem 6. November 2026, öffnen die ersten Märkte ihre Pforten. In den darauffolgenden Wochen folgen zahlreiche weitere Standorte. Besucher dürfen sich auf festlich geschmückte Plätze, Kunsthandwerk, kulinarische Köstlichkeiten und jede Menge Weihnachtsstimmung freuen.

Diese Weihnachtsmärkte starten am 6. November

Den Anfang machen gleich mehrere Adventmärkte in der Bundeshauptstadt. Besonders früh öffnet der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn, der auch nach den Weihnachtsfeiertagen noch besucht werden kann. Ebenfalls am 6. November starten der Adventmarkt in Favoriten, der Weihnachtszauber am Meidlinger Platzl sowie der Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz.

Wann & Wo? Schloss Schönbrunn: 6. November 2026 bis 6. Jänner 2027

6. November 2026 bis 6. Jänner 2027 Adventmarkt Favoriten: 6. November bis 24. Dezember

6. November bis 24. Dezember Weihnachtszauber Meidlinger Platzl: 6. November bis 24. Dezember

6. November bis 24. Dezember Weihnachtsmarkt Franz-Jonas-Platz: 6. November bis 24. Dezember

Christkindlmarkt am Rathausplatz startet am 13. November

Eine Woche später wird es auch vor dem Wiener Rathaus weihnachtlich. Der traditionelle Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet am 13. November und kann bis zum 26. Dezember besucht werden. Am selben Tag starten mehrere weitere bekannte Adventmärkte, darunter der Kunstadvent vor der Karlskirche und der Weihnachtsmarkt am Spittelberg. Auch das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, der Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz, der Weihnachtsmarkt Am Hof sowie der Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark öffnen am 13. November.

Weitere Märkte folgen im November

Am 12. November beginnt die Adventsaison in den Blumengärten Hirschstetten sowie beim Weihnachtsmarkt am Wiener Hauptbahnhof. Der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung öffnet am 14. November. Ab dem 20. November laden außerdem das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz, das Weihnachtsdorf vor Schloss Belvedere und der Wintermarkt am Riesenradplatz zum Besuch ein.

Diese Weihnachtsmärkte bleiben besonders lange geöffnet

Wer auch nach Heiligabend noch Weihnachtsstimmung genießen möchte, hat in Wien mehrere Möglichkeiten. Der Markt vor Schloss Schönbrunn bleibt bis zum 6. Jänner 2027 geöffnet. Das Weihnachtsdorf am Belvedere und der Wintermarkt am Riesenradplatz können noch bis zum 31. Dezember besucht werden. Auch der Christkindlmarkt am Rathausplatz sowie das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz bleiben bis zum 26. Dezember geöffnet.