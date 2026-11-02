Skandal am Franz-Josefs-Kai: Nackte Männer sorgen für Aufregung

Einen „spaßigen Wirbel um nackte Nächte und große Erinnerungslücken“ soll das neue Stück „Zwei Männer ganz nackt“ in der Komödie am Kai hervorrufen. Premiere des Lachschlagers ist am Mittwoch, 4. November.

Der Plot: Als ein Anwalt und sein Mitarbeiter nackt auf der Couch aufwachen, sprechen die Indizien für sich. Beide erinnern sich jedoch an nichts. Kurioses tischen der erfinderische Bernhard und der verdatterte Daniel der hereinplatzenden Frau des Hauses auf.

Emotionale Berg- und Talfahrt

Die rasante Komödie schickt ihre Figuren und das Publikum auf eine „emotionale Berg- und Talfahrt“, in der sich Alltagssituationen „höchst amüsant ins Absurde“ steigern. Es spielen Victoria Kirchner, Natascha Shalaby, Lukas Meier und Robert Mohor. Regie führt Rochus Millauer.

Zwei Silvester-Shows

Weitere Vorstellungen dieses „amüsanten Reigens aus Fragen, Anschuldigungen, Lügen und Spekulationen“ gibt es bis 30. Jänner 2027. Zu Silvester kannst du „Zwei Männer ganz nackt“ um 17.30 und 21 Uhr erleben. Weitere Infos und alle Termine: komoedieamkai.at