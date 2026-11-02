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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Dichte Wolken und zeitweise leichter Regen prägen das Wetter. Die Temperaturen erreichen maximal 8 Grad.
Wien
02/11/2026
Prognose

Grau in Grau: Wien erwartet ein kühler Regentag

Der Tag zeigt sich von seiner trüben Seite: Dichte Wolken bestimmen das Wetter, am Vormittag fällt stellenweise leichter Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 8 Grad.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Wer auf Sonnenschein hofft, wird heute enttäuscht: Der Tag präsentiert sich überwiegend grau und nass. Dichte Wolken ziehen über den Himmel und besonders am Vormittag muss immer wieder mit leichtem Regen gerechnet werden. Im weiteren Tagesverlauf lässt der Niederschlag voraussichtlich nach, die Wolkendecke bleibt jedoch dicht.

Temperaturen bleiben einstellig

Auch die Temperaturen sorgen für wenig Herbstgefühle der angenehmen Sorte. In den frühen Morgenstunden zeigt das Thermometer rund 5 Grad an. Tagsüber steigen die Werte nur geringfügig an und erreichen maximal 8 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlicher Richtung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 22:03 Uhr aktualisiert
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