Am 13. November veranstaltet das Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 17 seinen traditionellen Laternenumzug. Das Fest bringt die Nachbarschaft bei gemeinsamem Gesang und hunderten leuchtenden Laternen zusammen.

Ein besonderes Highlight vor allem für die Kleinen: Der Heilige Martin auf seinem Pferd.

Ein besonderes Highlight vor allem für die Kleinen: Der Heilige Martin auf seinem Pferd.

Leuchtende Laternen in den Gassen von Hernals und der Heilige Martin hoch zu Ross: Wenn der traditionelle Laternenumzug des Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrums 17 startet, verwandelt sich das Grätzel in einen Ort der Begegnung. Rund 1.500 Besucherinnen und Besucher sind jedes Jahr bei der Tradition dabei.

Teilen von Brot: Zeichen für Solidarität

Der Umzug startet am 13. November um 17.00 Uhr am Dornerplatz und führt über die Kalvarienberggasse bis zum Sankt-Bartholomäus-Platz. Dort setzt das gemeinsame Teilen von Brot ein sichtbares Zeichen für gelebte Solidarität im Bezirk. Hinter der Veranstaltung steht eine breite Kooperation: Neben dem Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 17 engagieren sich die Bezirksvorstehung Hernals, die Hernalser Kaufleute, die Volkshilfe, der Kulturverein Liebenswertes sowie die Initiative Bicibus.

Über die Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren verbinden die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Menschen aller Generationen und Hintergründe. Ein starkes Team aus rund 60 Angestellten und 1.350 Ehrenamtlichen setzt sich täglich für Zusammenhalt, Akzeptanz und faire Chancen im Grätzel ein – überparteilich und überkonfessionell. Finanziert wird diese wichtige Arbeit vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien.