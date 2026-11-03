Nach Aus für E-Mopeds: Wo sind die ganzen Fahrzeuge hin?

Seit Oktober dürfen E-Mopeds in Wien weder Radwege nutzen noch ohne Zulassung und Kennzeichen fahren. Die strengen Regeln zeigen Wirkung: Die Fahrzeuge sind fast vollständig aus dem Verkehr verschwunden. Doch wo sind sie?

In der ganzen Stadt wurden hunderte E-Mopeds seit Anfang Oktober einfach zurückgelassen. Die meisten davon sind nun auf dem Abschleppplatz in Simmering.

In der ganzen Stadt wurden hunderte E-Mopeds seit Anfang Oktober einfach zurückgelassen. Die meisten davon sind nun auf dem Abschleppplatz in Simmering.

Für zahlreiche Wiener E-Mopeds endet die Fahrt auf dem Abschleppplatz der MA 48 in Simmering. Dort sammeln sich die ausgemusterten Fahrzeuge, die quer über die Stadt verstreut zurückgelassen wurden. In der ORF-Sendung „Wien heute“ zog Andreas Tesar, Leiter der MA-48-Abschleppgruppe, Bilanz: Seit Inkrafttreten der Novelle habe sein Team bereits 429 E-Mopeds aus dem öffentlichen Raum entfernt; weitere 31 Stück seien direkt auf den Mistplätzen abgegeben worden.

E-Mopeds spielen im Straßenverkehr kaum noch eine Rolle

Laut Tesar sei zudem auffällig, dass fast alle E-Mopeds ohne Akku zurückgelassen oder abgegeben wurden: Bei den insgesamt 460 Fahrzeugen war in lediglich acht Fällen noch eine Batterie verbaut. Beschädigte Exemplare entsorgt die MA 48 sofort, alle übrigen gehen nach zwei Monaten in das Eigentum der Stadt Wien über und landen im Shredder. Auch im Straßenverkehr spielen die Fahrzeuge laut dem ORF Wien kaum noch eine Rolle; nach Angaben der Polizei gab es seit der Novelle lediglich elf Beanstandungen, meist wegen fehlender Zulassung.

Wenig Probleme bei Lieferdiensten

Laut Foodora und Lieferando verlief der Wechsel zu gesetzeskonformen Fahrzeugen ohne nennenswerte Probleme. Beide Anbieter greifen dabei auf E-Bike-Abonnements zurück: Lieferando fördert diese für seine freien Kuriere mit monatlich 40 Euro und stockte das Angebot wegen hoher Nachfrage auf. Auch Foodora meldete, dass das Liefergeschäft dank frühzeitiger Vorbereitung weitgehend unbeeinträchtigt blieb, während man die Lage im Austausch mit den Fahrern laufend überwache.