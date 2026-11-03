Schatztauchen nach Zivilisationsmüll: Was alles auf dem Grund der Donau liegt

Am vergangenen Samstag fand im Bereich zwischen der Wiener Reichsbrücke und der Copa-Beach-Brücke das erste "Wiener Donaufischen" der Umweltinitiative UUGS statt. Dabei zogen 21 Taucher so einiges an Land.

Die Donau vom Müll befreien – das war vergangenen Samstag das Ziel der Initiative UUGS mit ihrer Aktion „Wiener Donaufischen“. Pünktlich um 12.00 Uhr fiel am 31. Oktober 2026 der Startschuss für die Aktion. Das Wetter zeigte sich zu Beginn zwar von seiner herbstlich-grauen und windigen Seite, doch das hielt das 21-köpfige Taucherteam samt Begleitmannschaft nicht auf. Gegen Ende des Nachmittags wurde der unermüdliche Einsatz schließlich sogar mit wärmenden Sonnenstrahlen belohnt.

Etliche Kuriositäten am Gewässergrund

Im Fokus der großangelegten Säuberungsaktion stand der hochfrequentierte Bereich zwischen der Reichsbrücke und der Copa-Beach-Brücke. Ausgestattet mit schwerem Tauchequipment und Bergungsmaterial durchkämmten die Taucher den Grund und wurden schnell fündig. Vom alltäglichen Zivilisationsmüll bis hin zu kuriosen Fundstücken förderte das Team allerhand zutage. Das gesamte Sammelgut wurde direkt vor Ort in einer eigens bereitgestellten Mulde gesammelt und anschließend der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Ein Kameramann begleitete die gesamte Aktion über und unter Wasser. Die spektakulärsten Funde und Bergungsmomente sollen in Kürze in einem eigenen Video veröffentlicht werden.

Solidarität über den Umweltschutz hinaus

Dass den Veranstaltern nicht nur die Natur, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander am Herzen liegt, bewiesen sie im Anschluss an das Event. Für das leibliche Wohl der Helferinnen und Helfer war vor Ort bestens gesorgt. Die übrig gebliebenen Snacks packte das Team danach noch zusammen und steuerte direkt die Obdachloseneinrichtung „Die Gruft“ an. So kam das Buffet nach einem erfolgreichen Tag im Wasser noch Menschen zugute, die es besonders dringend brauchen.