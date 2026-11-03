Der AUA drohen 5 Flugzeuge weniger: „Es muss sich was ändern!“

Hohe Gebühren und eine umstrittene Ticketsteuer: Am Luftfahrtstandort Wien spitzt sich die Lage dramatisch zu. Der Lufthansa-Konzern stoppt die Lieferung von fünf fabrikneuen Boeing 787-9.

Die Austrian Airlines müssen ihre Flotte womöglich von zwölf auf nur auf sieben Boeing 787-9 Dreamliner reduzieren. Als Ursache gelten die hohen Standortkosten am Flughafen Wien, die von Kritikern auf politische Rahmenbedingungen der Bundesregierung zurückgeführt werden. Eine solche Reduzierung der Langstreckenkapazitäten dürfte weiteren Druck auf den ohnehin angespannten Arbeitsmarkt ausüben und zu Stellenstreichungen führen. Darüber berichtet zuerst das Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“.

Lufthansa stoppt Auslieferung von 5 neuen Boeing 787

Die österreichische Ticketsteuer erweist sich zunehmend als Standortgift: Während fast ganz Europa darauf verzichtet, treibt sie Airlines in die Abwanderung und zwingt zu empfindlichen Kapazitätskürzungen. Die Quittung folgt nun auf der Langstrecke: Lufthansa stoppt die Auslieferung von fünf neuen Boeing 787 an die AUA. Trotz dieses Warnschusses lässt die heimische Politik jeglichen Willen oder die Handlungsfähigkeit vermissen, den Abwärtstrend zu stoppen.

AUA-Chefin: „Es muss sich was ändern!“

AUA-Chefin Annette Mann warnte bereits früh vor einer Gefährdung der Langstreckenflotte durch die hohen Kosten in Wien, insbesondere die Ticketsteuer. Da Wien zu den teuersten Flughäfen Europas zähle, stehe die Airline an einem Wendepunkt: Trotz starker operativer Leistung und zufriedener Kunden schreibe man keine Gewinne, was das langfristige Überleben am Standort gefährde.

Lufthansa will neue Maschinen anderweitig einsetzen

Für die fällige Erneuerung der AUA-Langstrecke waren zwölf Boeing 787-9 vorgesehen, um sechs Boeing 777-200ER und die verbliebenen Boeing 767-300ER zu ersetzen. Der Wechsel drängt: Die aus Lauda-Air-Beständen stammenden Jets verursachen hohe Wartungskosten, sind unwirtschaftlich und mangels Internet an Bord nicht mehr zeitgemäß. Bislang stehen der Airline vier 787-9 zur Verfügung, von denen drei bereits im Liniendienst fliegen. Die AUA-Mutter Lufthansa hat entschieden, fünf für die österreichische Tochter vorgesehene, fabrikneue Boeing 787-9 Dreamliner ab 2027 nicht nach Wien zu liefern, sondern konzernintern anderweitig einzusetzen.

Keine Sicherheitsbedenken bei Verlängerung der Nutzungsdauer

Die AUA muss ihre Boeing 777-200ER somit länger im Dienst halten, wohl bis 2029 oder 2030 statt bis 2028. Das bestätigte die Fluglinie gegenüber dem Portal „AeroTelegraph“. Sicherheitsbedenken gibt es dank strenger Instandhaltung zwar nicht, die Maschinen verursachen jedoch deutlich höhere Betriebskosten als der Dreamliner und verfügen über kein zeitgemäßes Internet an Bord. Gebrauchte 787-9 als Alternative zu beschaffen, ist auf dem aktuellen Flugzeugmarkt äußerst herausfordernd.