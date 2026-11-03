Sprayer-Einsatz in Wien: Schreckschüsse und Angriff auf Polizisten

Aus einem gemeldeten Vandalenakt wurde rasch ein gefährlicher Großeinsatz: Nachdem mehrere Personen Züge in Wien besprüht hatten, griffen sie die eintreffenden Beamten mit Tritten und einem Baustellengitter an.

Ein nächtlicher Vorfall auf einem Bahnhofsgelände endete für die Wiener Polizei am 2. November 2026 in einem turbulenten Einsatz: Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer wurden nach heftiger Gegenwehr festgenommen, drei weitere Personen befinden sich auf der Flucht. Um die Flüchtenden zu stoppen, gaben die Beamten Schreckschüsse ab. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er beobachtet hatte, wie sich mehrere Personen unbefugt Zutritt zum Bahnareal verschafften und dort Züge besprühten.

Angriff mit Baustellengitter und Pfefferspray

Als die Streifen am Einsatzort eintrafen, kletterte die Gruppe gerade über einen Absperrzaun in Richtung Heiligenstädter Straße. Zwei Tatverdächtige – ein 17-jähriger Schweizer und ein 19-jähriger deutscher Staatsbürger – konnten von den Beamten noch vor Ort gestellt werden. Die Festnahme verlief alles andere als friedlich: Beide Männer wehrten sich vehement mit Schlägen und Tritten. Einer der beiden warf zudem ein mobiles Baustellengitter in Richtung der einschreitenden Beamten und griff während des Handgemenges in seine Jackentasche. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, wonach er gegriffen hatte: Die Polizisten fanden ein Pfefferspray.

Flucht über die Gleise – Schreckschüsse abgegeben

Neben der Abwehrwaffe beschlagnahmten die Beamten bei den beiden Festgenommenen eine Videokamera, Sturmhauben, Handschuhe, Schals, Mobiltelefone, Aufkleber sowie einen mutmaßlichen „Haschisch-Würfel“. An den Handschuhen hafteten noch frische Lackspuren. Auf dem Areal selbst wurden 15 Spraydosen sowie abgelegte Kleidung sichergestellt. Drei weiteren Mitgliedern der Sprayer-Gruppe gelang indes die Flucht über die Gleisanlagen in Richtung Rampengasse. Um die Flüchtigen zum Stehenbleiben zu bewegen, gaben die Polizisten zwei Schreckschüsse ab. Die Maßnahme zeigte jedoch keine Wirkung: Das Trio entkam unerkannt.

Fahndung bisher ohne Ergebnis

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb bislang ohne Ergebnis. Die beiden festgenommenen Jugendlichen befinden sich in Gewahrsam; die Ermittlungen zu den geflüchteten Mittätern und dem genauen Ausmaß des Sachschadens laufen.