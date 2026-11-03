Mit 165 km/h durch Wien: Fußgänger mussten zur Seite springen

Mit bis zu 165 km/h raste ein 19-Jähriger laut Polizei durch Wien, um einer Kontrolle zu entkommen. Er fuhr über rote Ampeln und teilweise ohne Licht auf der Gegenfahrbahn. Fußgänger mussten zur Seite springen.

Gegen 23 Uhr fiel am Montag Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien im Bereich der Laxenburger Straße ein Autoauf, der sich augenscheinlich in einem schlechten Zustand befand. Die Polizisten wollten deshalb eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen. Mit Folgetonhorn und Lichthupe forderten sie den Fahrer zum Anhalten auf. Zunächst setzte dieser seine Fahrt bis zur Kreuzung der Laxenburger Straße mit dem Südtiroler Platz fort. Dort beschleunigte er plötzlich massiv und versuchte, der Kontrolle zu entkommen.

Mit bis zu 165 km/h durch mehrere Bezirke

Was folgte, war laut Polizei eine gefährliche Fahrt durch mehrere Wiener Bezirke. Der Lenker war im 10., 3., 1. und 11. Bezirk unterwegs. Zeitweise führte ihn seine Flucht erneut durch Favoriten. Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 165 beziehungsweise 160 km/h gemessen und das auf Straßen, auf denen lediglich 50 km/h erlaubt waren. Der 19-Jährige soll außerdem mehrere Kreuzungen trotz roter Ampeln überquert haben. Besonders gefährlich: Teilweise fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn, ohne die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet zu haben.

Fußgänger mussten zur Seite springen

Die Fahrweise hatte laut Polizei unmittelbare Folgen für andere Verkehrsteilnehmer. Mehrere Autofahrer mussten abrupt abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch Fußgänger gerieten in Gefahr. Sie mussten zur Seite springen, damit es nicht zu einer Kollision mit dem flüchtenden Fahrzeug kam. Wegen der Verfolgungsfahrt durch mehrere Bezirke wurden zusätzliche Polizeistreifen zur Unterstützung angefordert. Schließlich endete die Verfolgung im Bereich des Seeschlachtweges. Dort bog der 19-Jährige in eine Einbahnstraße ein und kam zum Stillstand. Doch auch damit war der Einsatz noch nicht beendet.

Insgesamt 60 Anzeigen kassiert

Laut Polizei verhielt sich der Mann weiterhin äußerst unkooperativ. Die Beamten mussten ihn unter Anwendung von Körperkraft aus dem Fahrzeug bringen. Dabei soll er mehrfach versucht haben, sich gegen die Festnahme zu wehren beziehungsweise sich daraus zu befreien. Bei dem Lenker handelt es sich laut Polizei um einen bereits amtsbekannten 19-jJährigen. Eine gültige Lenkberechtigung besitzt er nicht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Die Bilanz der gefährlichen Flucht: insgesamt 60 Anzeigen. Der 19-Jährige wird sowohl wegen strafrechtlicher als auch wegen verwaltungsstrafrechtlicher Delikte angezeigt.