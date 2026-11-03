Duo spionierte Bankkundin aus, verfolgte und attackierte sie: Ausgeforscht

Erst ein missglückter Blitzeinbruch mit Werkzeug, dann ein brutaler Straßenüberfall: Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben zwei mutmaßliche Serientäterinnen im Alter von 24 und 25 Jahren ausgeforscht.

Der dramatischste Fall spielte sich am 14. Oktober 2026 in Wien-Simmering ab. Eine Frau hatte kurz zuvor in einer Bankfiliale Bargeld behoben, ahnungslos, dass sie dabei von zwei jungen Frauen beobachtet und anschließend verfolgt wurde. Auf offener Straße schlug das Duo zu: Die 25-Jährige attackierte das Opfer völlig überraschend von hinten und riss an der Handtasche. Das Opfer hielt sich mit aller Kraft an ihrer Tasche fest, stürzte zu Boden und schrie laut um Hilfe. Als couragierte Passanten herbeieilten, brach die Angreiferin die Tat ab und flüchtete ohne Beute.

Verbindung zu Einbruch auf der Mariahilfer Straße

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Kriminalisten auf eine weitere Tat nur eine Woche zuvor: Am 7. Oktober hatte dieselbe 25-Jährige versucht, die Auslagenscheibe eines Geschäftslokals auf der Mariahilfer Straße mit einem Radmutternschlüssel einzuschlagen, scheiterte jedoch am Sicherheitsglas.

25-jährige Haupttäterin geständig

Nach intensiver Fahndung klickten für die beiden Österreicherinnen schließlich die Handschellen. Die 25-jährige Haupttäterin legte ein umfassendes Geständnis ab und wurde direkt in eine Justizanstalt eingeliefert. Ihre 24-jährige Komplizin verweigerte bei den Vernehmungen die Aussage und befindet sich nach ihrer vorläufigen Festnahme wieder auf freiem Fuß.