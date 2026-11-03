Wollten eigentlich Streit klären: Angreifer stach 16-Jährigem mit Messer in den Rücken

Ein Treffen zur Klärung eines Streits endete in der vergangenen Nacht in Wien mit einem Verletzten und einer Fahndung nach zwei flüchtigen Jugendlichen.

Was als Aussprache gedacht war, schlug binnen Minuten in massive Gewalt um: Ein 16-Jähriger hatte sich in der Nacht in einer Parkanlage mit einem flüchtigen Bekannten verabredet, um einen bereits länger schwelenden Konflikt beizulegen. Während der Jugendliche auf einer Parkbank wartete, tauchte die Gegenseite auf – allerdings nicht allein. In Begleitung eines weiteren Burschen ging der Bekannte sofort auf den 16-Jährigen los und deckte ihn mit Beschimpfungen ein.

Angreifer stach dem Jugendlichen in den Rücken

Die verbale Auseinandersetzung eskalierte rasch. Der Angreifer zog unvermittelt Pfefferspray sowie ein Messer hervor, besprühte den Jugendlichen und stach ihm anschließend in den Rücken. Auch sein Begleiter zückte daraufhin ein Messer und versuchte, auf das Opfer einzustechen. Direkt nach der Attacke ergriffen die beiden Angreifer die Flucht und entkamen unerkannt. Eine umgehend von der Polizei eingeleitete Fahndung im Umfeld blieb bislang erfolglos.

Fahndung nach Flüchtigen läuft

Das Opfer kam glücklicherweise mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon: Neben Reizungen durch das Pfefferspray erlitt der 16-Jährige eine oberflächliche Schnittwunde am Rücken. Er wurde von der Berufsrettung Wien an Ort und Stelle erstversorgt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen, die Fahndung nach den beiden Flüchtigen wird fortgesetzt.