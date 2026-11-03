Jennifer S. erwürgt und vergraben: Keine lebenslange Haft für Ex-Freund

Am Dienstagvormittag ging im Justizpalast das Berufungsverfahren zum Mord an Jennifer Scharinger zu Ende. Für den 33-jährigen Angeklagten bedeutet die Entscheidung eine Reduzierung der Strafe von lebenslanger Haft auf 20 Jahre.

Erst in diesem Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt, reduzierte ein Drei-Richter-Senat des Oberlandesgerichts Wien am Dienstag die Strafe des Angeklagten.

Erst in diesem Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt, reduzierte ein Drei-Richter-Senat des Oberlandesgerichts Wien am Dienstag die Strafe des Angeklagten.

Auf Antrag der Verteidigerin senkte das Oberlandesgericht Wien am heutigen 3. November 2026 die Strafe für den Ex-Freund des Mordopfers, da die Milderungsgründe zuvor nicht ausreichend gewürdigt worden seien. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Der heute 33-jährige Täter hatte das Opfer, die Jus-Studentin Jennifer Scharinger, im Jänner 2018 in der Brigittenau erwürgt und im Wald vergraben. Im Verhandlungssaal äußerte er Scham über das Verbrechen und rechtfertigte sein jahrelanges Schweigen mit fehlendem Mut sowie der Furcht davor, Verantwortung zu übernehmen, weshalb er erst nach acht Jahren zur Polizei gegangen sei.

Schwere psychische Störung

Dem psychiatrischen Gutachten zufolge geht von dem Täter aufgrund einer schweren psychischen Störung weiterhin Gefahr aus; ohne gezielte Therapien im Maßnahmenvollzug seien schwere Rückfalltaten zu befürchten. Eine Entlassung nach Verbüßung der Freiheitsstrafe ist daher an seinen Zustand gekoppelt: Bleibt die Gefährlichkeit bestehen, kann die Anhaltung zeitlich unbegrenzt fortgesetzt werden.

Ausschlaggebend für die Strafsenkung: Geständnis

Verteidigerin Astrid Wagner plädierte vor dem OLG erfolgreich für eine zeitlich begrenzte Strafe: Ohne das Geständnis des psychisch beeinträchtigten Mannes wäre die Leiche nie entdeckt worden. Der Senat schloss sich dem nach kurzer Beratung an. Ausschlaggebend für die Strafsenkung waren sein maßgeblicher Beitrag zur Fallaufklärung, die lange zurückliegende Tat ohne weitere Vergehen sowie seine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit. Im Gegensatz zum Erstgericht sah das OLG keine besondere Grausamkeit bei der Durchführung der Tat. Der vorsitzende Richter begründete dies damit, dass der Leichnam weder in Brand gesetzt noch verstümmelt worden war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 13:45 Uhr aktualisiert