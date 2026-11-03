Bekannter Buchverlag insolvent: 150 Gläubiger betroffen

Der Wiener Goldegg Verlag ist insolvent. Die Schulden belaufen sich auf rund 800.000 Euro. Insgesamt sind 150 Gläubiger und elf Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen soll weitergeführt werden.

Die nächste Insolvenz in Österreich: Über das Vermögen der Goldegg Verlag GmbH wurde am Dienstag, dem 3. November 2026, am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt. Die Verbindlichkeiten und Rückstellungen des Unternehmens belaufen sich laut Eigenantrag auf rund 800.000 Euro. Insgesamt sind 150 Gläubiger und elf Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen.

Schwierige Lage für Buchverlag

Der Goldegg Verlag ist ein unabhängiger Sachbuchverlag, der unter dem Motto „Bewusst leben – bewusst lesen“ Bücher zu unterschiedlichen Themen veröffentlicht. Dazu zählen unter anderem Gesellschaft und Politik, Karriere und Wirtschaft, Gesundheit, Spiritualität sowie Unterhaltung. Als Gründe für die finanzielle Schieflage nennt das Unternehmen ein schwieriges Branchenumfeld und Rücknahmeverpflichtungen gegenüber großen Abnehmern. Auch außergerichtliche Restrukturierungsversuche blieben erfolglos. Verhandlungen mit potenziellen Investoren scheiterten ebenfalls, weshalb das Unternehmen schließlich zahlungsunfähig wurde.

Verlag soll weitergeführt werden

Trotz der Insolvenz soll der Geschäftsbetrieb fortgesetzt werden. Geplant ist eine Sanierung, bei der die Gläubiger innerhalb von zwei Jahren insgesamt 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten sollen. Die dafür benötigten Mittel sollen aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden. Ob dieser Sanierungsplan tatsächlich umgesetzt werden kann, wird nun vom Alpenländischen Kreditorenverband geprüft. Dabei soll auch geklärt werden, ob die angebotene Quote, die lediglich den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, noch verbessert werden kann.

Entscheidung im Jänner

Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 30. Dezember 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung und die Sanierungsplantagsatzung sind für den 13. Jänner 2027 angesetzt. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Günther Hödl bestellt.