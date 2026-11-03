Erneuter (!) Horror-Fund in Wien: Rund 300 Mäuse aus Wohnung gerettet

Verletzte, kranke und trächtige Mäuse: In Wien wurden rund 300 Tiere aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet. Bereits vor einem halben Jahr waren am selben Standort 2.100 Mäuse entdeckt worden.

Was ursprünglich als Rettungsaktion für rund 30 Mäuse geplant war, entwickelte sich in Wien zu einem erschütternden Tierschutzfall. Tierschutz Austria übernahm gemeinsam mit der Hunde-Such-Hilfe Österreich rund 300 Mäuse, die unter katastrophalen hygienischen Bedingungen gehalten worden waren. Besonders erschreckend: Bereits vor einem halben Jahr waren am selben Standort rund 2.100 Mäuse gerettet worden.

Mäuse breiteten sich in Wänden und Geräten aus

Wie Tierschutz Austria berichtet, lebten die Tiere auf engstem Raum in stark verschmutzten und nicht ausbruchssicheren Terrarien. Eine Trennung zwischen männlichen und weiblichen Mäusen gab es nicht, wodurch sich die Tiere unkontrolliert vermehren konnten. Massive Kotansammlungen und eine hohe Ammoniakbelastung verschärften die Situation zusätzlich. Zahlreiche Mäuse hatten sich bereits in Böden, Wänden, Decken, angrenzenden Räumen und sogar Haushaltsgeräten ausgebreitet. Viele Tiere waren verletzt, zerbissen oder krank. Einige litten an Tumoren, mehrere Weibchen waren trächtig.

Rund 300 Mäuse brauchen medizinische Hilfe

Gemeinsam mit der Hunde-Such-Hilfe Österreich wurden die Tiere eingefangen, sortiert und nach Geschlechtern getrennt. Anschließend kamen sie in die Obhut von Tierschutz Austria ins Tierschutzhaus Vösendorf. „Viele der Tiere waren verletzt oder krank. Wir mussten sofort handeln, um Schlimmeres zu verhindern“, erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl. Die rund 300 geretteten Mäuse werden nun medizinisch versorgt. Einige trächtige Weibchen haben inzwischen bereits Junge bekommen. Als nächster Schritt sollen die männlichen Tiere kastriert werden. Zudem werden dringend neue Terrarien und ausreichend Platz für eine artgerechte Unterbringung benötigt.

„Hinter solchen Fällen stecken oft menschliche Schicksale“

Trotz der dramatischen Zustände weist Scheidl darauf hin, dass hinter derartigen Fällen häufig persönliche Schicksale und Überforderung stehen. Entscheidend sei in solchen Situationen vor allem, rasch Hilfe zu leisten.