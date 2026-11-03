Mauerputz statt Kokain: Kurioser Drogenfall landet vor Gericht

Eine Person soll in Wien den Verkauf von Mauerputz als Kokain und CBD-Haschisch als THC-haltiges Cannabis organisiert haben. Auch zwei versuchte Messerattacken werden ihr vorgeworfen.

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt am Mittwoch, dem 11. November 2026, das Landesgericht für Strafsachen Wien. Eine angeklagte Person soll den Verkauf von falschen Drogen organisiert haben. Dabei wurde laut Anklage unter anderem weißer Mauerputz als Kokain angeboten. Doch damit nicht genug: Auch der unerlaubte Umgang mit echten Suchtmitteln und zwei mutmaßliche Messerattacken sind Gegenstand des Verfahrens.

Mauerputz statt Kokain

Laut Anklage soll die beschuldigte Person über einen bislang nicht ausgeforschten Mittelsmann eine bereits verurteilte Frau zum Verkauf vermeintlicher Drogen veranlasst haben. Am 30. Juni 2026 soll sie unter anderem CBD-Cannabisharz als THC-haltiges Cannabisharz angeboten haben. Ein verdeckter Ermittler sowie ein weiterer Käufer bezahlten dafür jeweils 20 Euro. Auch mindestens zwei weitere Abnehmer sollen auf das vermeintliche Suchtgift hereingefallen sein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Besonders kurios: Die Frau soll außerdem weißen Mauerputz als Kokain ausgegeben und zum unmittelbaren Verkauf bereitgehalten haben. Ob das vermeintliche Kokain tatsächlich verkauft wurde, geht aus den vorliegenden Unterlagen nicht hervor.

Auch echte Drogen im Spiel

Neben dem mutmaßlichen Betrug geht es in dem Verfahren auch um echte Suchtmittel. Zwischen dem 16. und 30. Juni 2026 soll die angeklagte Person mindestens viermal die Weitergabe von Cannabiskraut an die bereits verurteilte Frau veranlasst haben. Diese sollte die Drogen gewinnbringend weiterverkaufen und das eingenommene Geld über den Mittelsmann an die angeklagte Person weiterleiten.

Zwei Messerattacken angeklagt

Noch schwerer wiegen die Vorwürfe im Zusammenhang mit zwei mutmaßlichen Messerattacken am 29. Juli 2026. Die beschuldigte Person soll versucht haben, zwei Menschen absichtlich schwer zu verletzen. Bei einem Angriff soll sie mit einer schwungvollen Bewegung versucht haben, mit einem Messer vom Kopf- beziehungsweise Gesichtsbereich abwärts zuzuschneiden. Das Opfer konnte zurückweichen und den Angriff abwehren, erlitt jedoch eine Schnittwunde am kleinen Finger. Bei der zweiten Attacke soll die angeklagte Person versucht haben, einem weiteren Opfer ins Gesicht zu schneiden. Dabei soll sie allerdings versehentlich die stumpfe Seite der Messerklinge gegen das Opfer gerichtet haben. Die betroffene Person blieb unverletzt.

Verhandlung am 11. November

Die angeklagte Person muss sich nun unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs, unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften sowie zweifacher versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung verantworten. Der Prozess ist für Mittwoch, den 11. November 2026, um 9 Uhr am Landesgericht für Strafsachen Wien angesetzt. Für die Verhandlung sind drei Stunden vorgesehen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert