Mittagessen in Wien: In diesen Bezirken speist man deutlichgünstiger

Die Preise fürs Mittagessen gehen in Wien stark auseinander. Eine Auswertung von 311 Lokalen zeigt: Während ein Gericht in Liesing im Durchschnitt 9,90 Euro kostet, werden in Neubau 13,25 Euro fällig. Preisunterschied: 34 Prozent.

Für die Analyse wertete die Plattform letuzz.com knapp 17.000 Preisangaben aus. Das Ergebnis: Ein Mittags-Hauptgericht kostet in Wien im Median 11,90 Euro. Besonders auffällig: Nur 25 Prozent der erfassten Gerichte sind für 10 Euro oder weniger zu haben, berichtet Vienna.at.

Liesing schlägt Neubau

Am günstigsten isst man laut Auswertung im 23. Bezirk. Dort liegt der Medianpreis bei 9,90 Euro. Am anderen Ende der Skala befindet sich Neubau mit 13,25 Euro pro Hauptgericht. Das sind 3,35 Euro mehr pro Essen.

67 Euro Unterschied pro Monat

Wer fünfmal pro Woche mittags essen geht, zahlt in Neubau gegenüber Liesing rechnerisch 16,75 Euro mehr. Hochgerechnet auf 20 Mittagessen pro Monat ergibt das einen Unterschied von 67 Euro.