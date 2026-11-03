Erst Wolken, dann Sonne: So wird das Wiener-Wetter am Mittwoch

Der Mittwoch startet vielerorts mit tiefhängenden Restwolken. Im Laufe des Tages setzt sich jedoch zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad.

Der Mittwoch bringt in Wien zunächst einige Wolken, am Nachmittag zeigt sich jedoch häufiger die Sonne.

Der Mittwoch bringt in Wien zunächst einige Wolken, am Nachmittag zeigt sich jedoch häufiger die Sonne.

Der Mittwoch, 4. November, beginnt zunächst noch mit einigen tiefhängenden Restwolken. Bereits am Vormittag kann sich die Sonne aber zumindest zeitweise zeigen. Im weiteren Tagesverlauf wird es zunehmend freundlicher.

Am Nachmittag wird es sonniger

Vor allem am Nachmittag dürfen wir uns auf längere sonnige Abschnitte freuen. Der Wind weht dabei nur schwach aus Nordwest bis Nordost.

Temperaturen steigen auf 10 Grad

In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen bei rund 4 Grad. Im Laufe des Tages wird es etwas milder, die Höchstwerte erreichen etwa 10 Grad.