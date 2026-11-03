Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ © Anton Uniqueton/Pexels
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt Wien im Sommer.
Der Mittwoch bringt in Wien zunächst einige Wolken, am Nachmittag zeigt sich jedoch häufiger die Sonne.
Wien
03/11/2026
Vorhersage

Erst Wolken, dann Sonne: So wird das Wiener-Wetter am Mittwoch

Der Mittwoch startet vielerorts mit tiefhängenden Restwolken. Im Laufe des Tages setzt sich jedoch zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Mittwoch, 4. November, beginnt zunächst noch mit einigen tiefhängenden Restwolken. Bereits am Vormittag kann sich die Sonne aber zumindest zeitweise zeigen. Im weiteren Tagesverlauf wird es zunehmend freundlicher.

Am Nachmittag wird es sonniger

Vor allem am Nachmittag dürfen wir uns auf längere sonnige Abschnitte freuen. Der Wind weht dabei nur schwach aus Nordwest bis Nordost.

Temperaturen steigen auf 10 Grad

In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen bei rund 4 Grad. Im Laufe des Tages wird es etwas milder, die Höchstwerte erreichen etwa 10 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at