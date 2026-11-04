Frau wirft Ziegelsteine von Hausdach: WEGA muss einschreiten

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz hat am Dienstag (3. November) in Wien-Wieden für Aufregung gesorgt. Eine 33-jährige Frau soll zunächst im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses randaliert haben.

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Frau sicher vom Dach zurück ins Stiegenhaus zu bringen.

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Frau sicher vom Dach zurück ins Stiegenhaus zu bringen.

Gegen 12 Uhr wurden Polizisten zu einem Mehrparteienhaus im vierten Wiener Gemeindebezirk gerufen. Mehrere Bewohner hatten zuvor gemeldet, dass eine Frau im Stiegenhaus Gegenstände herumwerfen und dabei Schäden verursachen soll. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie beschädigte Wände sowie zwei demolierte Feuerlöscher.

Frau warf Ziegelsteine von Hausdach

Zu diesem Zeitpunkt soll sich die zunächst unbekannte Frau bereits im Dachbodenbereich aufgehalten und Gegenstände in den Innenhof geworfen haben. Doch damit nicht genug: Im weiteren Verlauf des Einsatzes verschaffte sich die Frau durch eine Dachluke Zugang zum Dach des Gebäudes. Von dort aus warf sie laut Polizei mehrere Ziegelsteine in den Innenhof. Aufgrund der gefährlichen Situation wurden speziell geschulte Beamte der Sondereinheit WEGA hinzugezogen.

WEGA bringt 33-Jährige vom Dach

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Frau sicher vom Dach zurück ins Stiegenhaus zu bringen. Bei der Beteiligten handelt es sich um eine 33-jährige Österreicherin. Anschließend wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau die Gegenstände geworfen hatte und auf das Dach geklettert war, ist bislang unklar. Gegenüber den Polizisten machte sie keine Angaben zum Vorfall. Die 33-Jährige wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt.