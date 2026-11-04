Über Social Media kennengelernt: Treffen endet mit versuchtem Raub

Ein 29-jähriger Mann soll im September in Wien-Floridsdorf bedroht und zur Abhebung von Bargeld gezwungen worden sein. Wochen später gelang der Polizei nun die Festnahme eines 30-jährigen Verdächtigen.

Bereits am 16. September 2026 soll es gegen 12.30 Uhr im 21. Wiener Gemeindebezirk zu einem versuchten Raub gekommen sein. Ein 29-Jähriger gab gegenüber der Polizei zunächst an, von einem unbekannten Mann unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden zu sein. Der mutmaßliche Täter soll den Mann daraufhin zu einer Bank begleitet haben, wo dieser Geld beheben sollte. Doch die Abhebung scheiterte. Gemeinsam suchten die beiden anschließend eine weitere Bankfiliale in Floridsdorf auf. Auch dort gelang es nicht, Bargeld zu bekommen.

Opfer soll ins Gesicht geschlagen worden sein

Nach den gescheiterten Geldabhebungen soll der Tatverdächtige dem 29-Jährigen einen Schlag ins Gesicht versetzt und ihn dabei verletzt haben. Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord. Den Kriminalbeamten gelang es schließlich, einen 30-jährigen russischen Staatsbürger als Tatverdächtigen auszuforschen.

Opfer kannte Verdächtigen bereits

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich allerdings eine neue Wendung. Weil einige Angaben des 29-Jährigen zum Tathergang als teilweise unglaubwürdig eingestuft wurden, befragten ihn die Beamten erneut. Dabei erklärte der Mann, dass er den mutmaßlichen Täter bereits im Dezember 2025 über eine Social-Media-Plattform kennengelernt habe. Den vollständigen Namen des 30-Jährigen habe er allerdings nicht gekannt. Am Tag des Vorfalls sollen sich die beiden getroffen haben. Erst gegen Ende des Treffens sei es laut den späteren Angaben des Opfers zu den Drohungen, den erzwungenen Geldabhebungsversuchen und dem Schlag ins Gesicht gekommen.

Festnahme an Wohnadresse der Mutter

Am Dienstag (3. November) konnten Polizisten den 30-jährigen Tatverdächtigen schließlich an der Wohnadresse seiner Mutter festnehmen. Grundlage dafür war eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Der Mann verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.