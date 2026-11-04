Mann (23) wird bei Kontrolle nervös: Dann macht Polizei überraschende Entdeckung

Eine Polizeikontrolle bei der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße in Wien ist am Dienstag (3. November) eskaliert. Ein 23-Jähriger wollte sich offenbar rasch entfernen, als er die Beamten bemerkte. Das steckt dahinter.

Gegen 11.40 Uhr waren Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf auf Streife. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der beim Anblick der Polizisten sichtlich nervös geworden sein soll und versuchte, sich zügig zu entfernen. Die Beamten hielten ihn an und wollten seine Identität feststellen. Allerdings konnte der Mann keinen Ausweis vorzeigen. Stattdessen machte er laut Polizei unterschiedliche Angaben zu seinem Namen und seinem Geburtsdatum.

Polizisten machen mehrere Entdeckungen

Um die Identität des Mannes zu klären, begleiteten ihn die Beamten zu einem nahe gelegenen Polizeicontainer. Dort verhielt sich der 23-Jährige zunehmend unkooperativ und kam den Anweisungen der Polizisten nur widerwillig nach. Bei einer Personsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte schließlich mehrere Gegenstände, darunter Suchtmittelutensilien, eine geringe Menge Suchtmittel, eine leere Alkoholflasche sowie einen Reisepass. Die anschließenden Überprüfungen brachten eine weitere Erkenntnis: Gegen den 23-jährigen slowakischen Staatsbürger lag bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vor.

23-Jähriger soll Polizisten attackiert haben

Als die Beamten die Festnahme durchführen wollten, spitzte sich die Situation laut Polizei weiter zu. Der Mann wurde zunehmend aggressiv, soll die Einsatzkräfte beschimpft und bedroht haben. Im Zuge der Festnahme soll der 23-Jährige schließlich auch die Polizisten attackiert haben. Er wurde deshalb wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann aufgrund der bestehenden Festnahmeanordnung in eine Justizanstalt gebracht. Laut Polizei wurde er mehrfach angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.