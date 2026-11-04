Verdachtsfall auch in Wien: Metallstück in Süßigkeit entdeckt

Die Serie beunruhigender Funde in Halloween-Süßigkeiten erreicht offenbar Wien. Nachdem bereits Fälle aus mehreren Bundesländern bekannt geworden waren, prüft die Polizei nun einen Verdachtsfall in der Donaustadt.

Ausgelöst wurde der Fall durch den Fund einer Wiener Mutter, berichtet Vienna.at unter Berufung auf die APA. Die Frau soll in einem Schokoladenbonbon eine Schraube entdeckt haben und veröffentlichte ihre Beobachtung anschließend in sozialen Medien. Die Polizei nahm Kontakt mit der Frau auf und untersucht die Angaben.

Polizei ermittelt

Nach Angaben der Exekutive wird der Vorfall sehr ernst genommen. Eine offizielle Anzeige lag zunächst noch nicht vor, die Ermittler prüfen jedoch die Umstände des mutmaßlichen Fundes. Ob tatsächlich eine gezielte Manipulation vorliegt, ist derzeit noch unklar.

Weitere Funde

Der Wiener Verdachtsfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle ein. (5 Minuten berichtete). Bereits zuvor waren aus Linz, Leibnitz und Amstetten präparierte Halloween-Süßigkeiten gemeldet worden. Zuletzt soll auch ein Mädchen in Oberösterreich Nadeln in ihrer Süßigkeiten-Sammlung entdeckt haben.