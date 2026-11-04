Paar streitet vor Polizeistation in Wien Penzing: Polizistin verletzt

Ein lautstarker Streit zwischen einem Paar ist am Dienstagabend vor einer Polizeiinspektion in Wien-Penzing eskaliert. Beide wurden vorläufig festgenommen. Eine Polizistin erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Ausgerechnet direkt vor der Polizeiinspektion Leyserstraße geriet am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ein Paar lautstark aneinander. Die Beamten wurden auf den Streit aufmerksam und versuchten, die Situation zu klären. Doch statt Antworten zu bekommen, wurden die Polizisten von dem 39-jährigen Mann angeschrien. Auch seine 43-jährige Lebensgefährtin zeigte sich wenig kooperativ und ignorierte die Anweisungen der Beamten.

Mann ballt Fäuste und geht auf Polizisten zu

Trotz mehrfacher Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen, wurde der 39-Jährige zunehmend aggressiv. Er ballte seine Fäuste und ging mit schnellen Schritten auf die Beamt*innen zu. Schließlich nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Auch dabei leistete er heftigen Widerstand und wehrte sich gegen die Festnahme.

Lebensgefährtin versucht, Festnahme zu verhindern

Als die 43-Jährige sah, dass ihr Lebensgefährte festgenommen wurde, eskalierte die Situation erneut. Die Frau wurde ebenfalls aggressiv und versuchte, die Beamt*innen daran zu hindern, ihren Partner festzunehmen. Daraufhin wurde auch sie vorläufig festgenommen. Bei den beiden Festnahmen wurde eine Polizistin leicht verletzt. Das Paar wurde anschließend auf freiem Fuß angezeigt.