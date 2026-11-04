Schönbrunner Adventmarkt: Falschparken kann 500 Euro kosten

Am 6. November öffnet der Schönbrunner Adventmarkt. Der ÖAMTC warnt vor Parkplatzmangel und hohen Abschleppkosten. Wer falsch parkt, muss mit Kosten von rund 500 Euro rechnen. Besuchern wird die Anreise mit den Öffis empfohlen.

Ab 6. November startet die Weihnachtsmarktsaison in Wien. Direkt zur Eröffnung appeliert der ÖAMTC, unbedingt mit den Öffis zu kommen. Die endlose Parpkplatzsuche rund um Schönbrunn, wird – wie jedes Jahr – zur Verzögerungen auf Schönbrunner Schloßstraße, Schloßallee und Linke Wienzeile/Hadikgasse führen. Um die wenig vorhandenen Parkplätze nicht überzustrapazieren rät der ÖAMTC: Mit den Öffis fahren, Zeit und Geld sparen. Für Besucher*innen aus anderen Bundesländern gibt es Park & Ride Angebote.

Anrainerparkplätze: Auch am Wochenende drohen Strafen

Im 12. und 13. Bezirk ist zusätzlich auf Anrainerparkplätze zu achten. Diese Parkplätze dürfen rund um die Uhr, auch an Feiertagen und Wochenenden, ausschließlich von Parkpickerlbesitzer*innen des jeweiligen Bezirks genutzt werden.

Falschparken kann teuer werden

Der ÖAMTC warnt davor sein Auto „illegal“ zu parken: Abschleppung, Anzeige und Verwahrung inklusive Taxirechnung für die Abholung kosten um die 500 Euro. Seit 1. November beträgt lediglich die Abschleppgebühr schon 355 Euro, die Anzeige rund 100 Euro. Die Verwahrungsgebür pro Tag kommt auf 13 Euro. Jede noch so teuere Garage ist deutlich günstiger als eine Abschleppung, heißt es laut ÖAMTC.