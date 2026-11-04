Lebloser Mann liegt in Wien auf der Straße: Polizei geht von Mord aus

Am Mittwochnachmittag ist in Wien-Meidling ein 35-jähriger Mann mit schweren Verletzungen auf offener Straße aufgefunden worden. Jede Hilfe kam für ihn zu spät; die Polizei geht von Fremdverschulden aus.

Die Polizei geht aufgrund der schweren Verletzungen von Fremdverschulden aus.

Die Polizei geht aufgrund der schweren Verletzungen von Fremdverschulden aus.

Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden am heutigen Nachmittag, dem 4. November 2026, alarmiert, nachdem Passanten die regungslose und schwer verletzte Person auf der Straße entdeckt hatten. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche der Beamten sowie die anschließende notfallmedizinische Versorgung durch den Rettungsdienst blieben erfolglos – der Notarzt konnte nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen.

Spurensicherung läuft: Gewalttat vermutet

Aufgrund des Verletzungsbildes und der Spurenlage vor Ort geht die Polizei von einer Gewalttat aus. Der Ermittlungsbereich Leib/Leben des Landeskriminalamts Wien hat den Fall übernommen. Die Spurensicherung läuft, zudem befragen die Kriminalisten derzeit Zeugen. Die genauen Hintergründe und das Motiv der Tat sind noch völlig unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 17:57 Uhr aktualisiert