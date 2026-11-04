Langfristiges Bekenntnis in Hütteldorf: Rapid bindet Talent Daniel Nunoo bis 2030

Der SK Rapid setzt ein klares Zeichen für die Zukunft: Die Grün-Weißen haben den ursprünglich im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Offensiv-Talent Daniel Nunoo vorzeitig um drei Jahre verlängert.

Sein Vertrag wird um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2029/30 verlängert: Der 20-jährige Ghanaer Daniel Nunoo kam im September 2024 vom Shooting Stars FC zunächst für Rapid II nach Wien. Nach starken Vorstellungen in der 2. Liga (25 Spiele, drei Tore) und der UEFA Youth League folgte im vergangenen Frühjahr der Sprung zu den Profis. Dort deutete der flinke Flügelspieler sein Potenzial mit je einem Tor und Assist in fünf Partien sofort an, ehe ihn eine hartnäckige Oberschenkelverletzung bremste. Inzwischen steht Nunoo wieder im Mannschaftstraining – sein Comeback winkt noch in diesem Monat.

Kratzer: „Passt perfekt in unser Team!“

Geschäftsführer Markus Katzer zeigte sich erfreut über den Coup: „Daniel passt perfekt in unser Team und hat in der Verletzungspause vorbildlich gearbeitet. Sowohl Chefcoach Johannes Hoff Thorup als auch ich sind überzeugt von seinem außergewöhnlichen Potenzial. Ich bin glücklich, dass wir die Verlängerung frühzeitig fixieren konnten, und freue mich, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen.“