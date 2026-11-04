Am 6. November: Diese Wiener Weihnachtsmärkte öffnen als Erstes

Winterzauber in Wien: Ab dem 6. November laden die ersten stimmungsvollen Weihnachtsmärkte in Wien zum Genießen, Bummeln und Vorfreuen ein.

Im Advent erstrahlt Wien in ganz besonderem Glanz: Bereits ab Anfang November laden die festlich geschmückten Weihnachtsmärkte dazu ein, durch die Stadt zu schlendern, Köstlichkeiten zu genießen und die Vorfreude auf das Fest zu wecken. Im Laufe des Novembers öffnen alle Christkindlmärkte in der Bundeshauptstadt ihre Pforten – die ersten schon am 6.11., der letzte dann am 27.11.

Wiener Weihnachtsmärkte weit über die Grenzen hinaus beliebt

Glanzvolle Boulevards, nostalgische Düfte und historische Monumente: Im Advent verwandelt sich Wien in ein europäisches Winter-Highlight. Die Christkindlmärkte der Stadt bestechen durch ihre Vielfalt, von der imperialen Kulisse vor dem Rathaus und Schloss Schönbrunn über das bunte Treiben an der Karlskirche bis hin zum romantischen Charme am Spittelberg. Kein Wunder, dass zahlreiche Gäste extra dafür nach Wien reisen.

Diese vier Weihnachtsmärkte öffnen bereits am 6. November: Weihnachtsmarkt Schönbrunn

Aventmarkt Favoriten

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz

Weihnachtsmarkt Schönbrunn

Ab dem 6. November findet im Ehrenhof vor Schloss Schönbrunn zum dritten Mal der dortige Weihnachtsmarkt statt. Über 90 Stände bieten traditionelles Kunsthandwerk sowie regionale Kulinarik, ergänzt durch ein Rahmenprogramm für Familien. Die Veranstaltung kombiniert etablierte Angebote mit saisonalen Neuerungen und nutzt dabei die historische Schlossanlage als Kulisse.

Adventmarkt Favoriten

Wer in Favoriten nach Punsch, Glühwein und festlicher Atmosphäre sucht, steuert zur Weihnachtszeit meist zwei zentrale Adressen an. Der bekannteste Treffpunkt ist der schöne Adventmarkt in der Fußgängerzone Favoritenstraße, der unmittelbar rund um den Viktor-Adler-Markt aufgebaut ist.

Weihnachtszauber am Meidlinger Platzl

Wer es etwas ruhiger und persönlicher mag, findet beim „Weihnachtszauber am Meidlinger Platzl“ im 12. Bezirk die ideale Alternative zu den großen Christkindlmärkten der Stadt. Der Markt liegt verkehrsgünstig nahe der U4-Station Meidlinger Hauptstraße mitten in der Fußgängerzone.

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz

Der Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz – oft auch einfach Floridsdorfer Christkindlmarkt genannt – ist das adventliche Herzstück des 21. Bezirks. Direkt am geschäftigen Bahnhofsvorplatz gelegen, zählt er regelmäßig zu den absoluten Frühstartern der Wiener Weihnachtsmarktsaison.