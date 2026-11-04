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/ ©Georg Steinwanderer
auf dem bild von 5min.at sieht man wien.
Im Laufe des Vormittags lösen sich Nebel und Wolken allmählich auf.
Wien
04/11/2026
Bis zu 10 Grad

Der Donnerstag in Wien: Zuerst Nebel, dann Sonne

Am Morgen gibt's gebietsweise Nebel, der sich vormittags aber rasch auflöst: Danach bleibt es meist durchgehend sonnig bis zum Abend bei lebhaft auffrischendem Südostwind.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Während einige Bezirke noch unter einer hartnäckigen Decke aus Frühnebel erwachen, lässt sich die Sonne nicht lange bitten: Im Laufe des Vormittags lichten sich auch die letzten Schleier restlos, und die gesamte Stadt darf sich auf ungetrübten, herbstlichen Sonnenschein freuen.

Bis zu 10 Grad

Mäßig bis lebhafter Wind aus östlichen bis südöstlichen Richtungen am Donnerstag zudem für frische Luft, während das Thermometer am Nachmittag angenehme Höchstwerte um 10 Grad erreicht.

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