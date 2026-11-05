Mann (35) tot auf Straße gefunden: Polizei nimmt Freund des Opfers fest

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Wien gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei konnte kurz nach dem Auffinden des Opfers einen 51-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen. Dann kam es zur überraschenden Wendung.

Am Mittwochnachmittag (4. November 2026) wurde ein 35-jähriger Mann schwer verletzt und regungslos auf einer Straße in Wien-Meidling entdeckt. Das Opfer wies massive Verletzungen im Halsbereich auf. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte der Notarzt der Berufsrettung Wien nur noch den Tod des Mannes feststellen. 5 Minuten berichtete: Lebloser Mann liegt in Wien auf der Straße: Polizei geht von Mord aus. Schon kurz nach dem Vorfall gingen die Ermittler des Landeskriminalamts Wien aufgrund der Verletzungen und der Spuren am Tatort von einem Gewaltverbrechen aus. Nun liegen neue Details zu den mutmaßlichen Hintergründen vor.

Blutspuren auf der Kleidung: Polizei hält 51-Jährigen an

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten unweit des Fundortes einen Mann anhalten. Der 51-jährige spanische Staatsbürger wirkte laut Polizei aufgebracht und stand möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Besonders auffällig: Auf seiner Kleidung befanden sich Blutspuren. Gegenüber den Beamten erklärte der Mann, dass er mit dem Verstorbenen befreundet gewesen sei. Bei der ersten Befragung machte der 51-Jährige allerdings widersprüchliche Angaben. Dadurch verstärkte sich der Verdacht gegen ihn.

Streit in Wohnung soll eskaliert sein

Im weiteren Verlauf der Einvernahme legte der Verdächtige laut Polizei ein Geständnis ab. Demnach soll es zwischen ihm und seinem 35-jährigen Freund in seiner Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll der 51-Jährige ein Messer gegen den jüngeren Mann eingesetzt haben. Dem schwer verletzten Opfer gelang es offenbar noch, die Wohnung zu verlassen und auf die Straße zu flüchten. Dort brach der 35-Jährige zusammen. In der Nähe des Fundortes stellten die Ermittler außerdem das Griffstück eines Messers sicher.

Tatverdächtiger festgenommen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 51-Jährige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien dauern an. Was den Streit zwischen den beiden Männern ausgelöst haben soll, ist derzeit nicht bekannt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 08:57 Uhr aktualisiert