Streit bei Filmaufnahmen in Wien eskaliert: 19-Jähriger zückt Messer

Eigentlich sollten in Wien-Liesing Filmaufnahmen stattfinden, doch plötzlich kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Wenig später soll ein 19-Jähriger mit einem Messer zurückgekehrt sein und Jugendliche bedroht haben.

Am Mittwochnachmittag (4. November 2026) fanden in der Perfektastraße im 23. Wiener Gemeindebezirk Dreharbeiten statt. Eine Produktionsfirma hatte dafür rund 80 bis 90 Personen eingeladen, die bei den Filmaufnahmen als Darsteller mitwirken sollten. Gegen 17.30 Uhr kam es jedoch zu einem Zwischenfall. Zwischen mehreren Beteiligten entwickelte sich laut Polizei zunächst ein Wortgefecht. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend auf einen Parkplatz im Freien, wo die Situation schließlich eskalierte.

16-Jähriger bei Schlichtungsversuch verletzt

Auf dem Parkplatz kam es zwischen mehreren bislang unbekannten Personen zu Handgreiflichkeiten. Ein 18-Jähriger versuchte daraufhin, den Streit zu beenden. Auch sein 16-jähriger Bruder und ein ebenfalls 16 Jahre alter Freund wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und wollten beruhigend eingreifen. Dabei wurde der jüngere Bruder laut Polizei von einer bislang unbekannten Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt.

Mann soll mit Messer zurückgekehrt sein

Nachdem sich die Lage zwischenzeitlich beruhigt hatte, nahm der Vorfall eine weitere Wendung: Ein Beteiligter soll plötzlich mit einem Messer zurückgekommen sein. Der Mann soll damit den 18-Jährigen, dessen 16-jährigen Bruder sowie den gleichaltrigen Freund bedroht haben. Einem Zeugen gelang es schließlich, dem mutmaßlichen Angreifer die Waffe abzunehmen. Die bereits alarmierten Polizeibeamten konnten den 19-jährigen Verdächtigen, einen syrischen Staatsbürger, vorläufig festnehmen. Gegen ihn wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Äußerung gegenüber Frau als möglicher Auslöser

Was genau zu der Auseinandersetzung führte, ist noch nicht vollständig geklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte eine Äußerung gegenüber einer Frau den Streit ausgelöst haben. Was dabei gesagt worden sein soll, ist nicht bekannt.