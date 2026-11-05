Falscher Polizist schlägt zu: Wienerin verliert sechsstellige Summe

Eine 84-jährige Frau wurde von einem Unbekannten angerufen, der sich als Polizist ausgab. Mit einer erfundenen Geschichte brachte er die Pensionistin dazu, Bargeld und Gold auszuhändigen.

Um seine Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, erklärte der falsche Polizist der Frau, dass sie nun eine wichtige Zeugin in dem Fall sei.

Um seine Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, erklärte der falsche Polizist der Frau, dass sie nun eine wichtige Zeugin in dem Fall sei.

Am Mittwochvormittag (4. November 2026) wurde eine 84-jährige Frau in Wien-Floridsdorf Opfer eines folgenschweren Trickbetrugs. Gegen 11.45 Uhr erhielt sie einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der vorgab, für die Polizei zu arbeiten. Der Anrufer stellte sich als Beamter der Kriminalprävention vor und erzählte der Seniorin, dass eine Frau nach einem versuchten Betrug bei einer Bank festgenommen worden sei. Die angebliche Täterin habe dabei die persönlichen Daten der 84-Jährigen verwendet.

Betrüger machte Pensionistin zur angeblichen Zeugin

Um seine Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, erklärte der falsche Polizist der Frau, dass sie nun eine wichtige Zeugin in dem Fall sei. Deshalb müsse sie die Ermittlungen unterstützen. Dazu sei es notwendig, vorhandenes Bargeld und Wertgegenstände vorübergehend einem Mitarbeiter zu übergeben. Die Gegenstände müssten angeblich gescannt werden. Die 84-Jährige vertraute den Angaben des Anrufers und händigte einem ihr unbekannten Mann schließlich einen größeren Bargeldbetrag sowie Gold aus.

Schaden im sechsstelligen Eurobereich

Erst durch den Betrug entstand der Pensionistin ein enormer finanzieller Verlust. Laut Polizei liegt der Gesamtschaden im sechsstelligen Eurobereich. Wie hoch die Summe genau ist, wurde nicht bekannt gegeben. Der Mann, der sich am Telefon als Polizist ausgegeben hatte, ist bislang unbekannt. Auch zur Identität des Abholers liegen keine näheren Angaben vor.