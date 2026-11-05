31-Jährige nach Trennung von Ex-Partner angegriffen und bedroht

Nach einer Trennung soll ein 33-Jähriger seine Ex-Partnerin in Wien-Landstraße attackiert und mit einem Messer bedroht haben. Die 31-Jährige flüchtete zur Polizei. Der Mann wurde festgenommen.

In Wien Landstraße eskalierte gestern, am 4. November ein Streit zwischen einer 31-jährigen Frau und ihrem 33-jährigen Ex-Partner. Auslöser für den Streit war, dass die Frau zuvor die Beziehung beendet hatte. Daraufhin wurde der Mann gewalttätig und begann die Frau zu attackieren: Er würgte sie, schlug mehrmals mit seiner Stirn gegen ihren Kopf und drängte sie im Schlafzimmer auf das Bett.

Frau flüchtet barfuß aus der Wohnung

Der Frau gelang es schließlich sich in ein anderes Zimmer zu retten. Daraufhin folgte ihr der Beschuldigte mit einem Messer und drohte sie umzubringen. In weiterer Folge schaffte es die 31-Jährige aus der Wohnung zu flüchten und lief barfuß zu nächsten Polizeiinspektion. Der Beschuldigte hielt sich weiterhin in der Wohnung auf und konnte vorläufig festgenommen werden. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich.