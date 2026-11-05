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/ ©BJFF-stock.adobe.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizeiauto befindet sich mit Blaulicht im Einsatz.
In Penzing kam es zur Kollision zwischen einem PKW und einem Polizeiauto.
Wien
05/11/2026
Kollision

Drei Polizisten bei Unfall mit Pkw in Wien verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Polizeifahrzeug in Wien-Penzing wurden am Mittwoch drei Polizeibeamte verletzt. Das Einsatzfahrzeug prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen Müllcontainer und eine Plakatwand.

von Marjam Alavi Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Gestern, am 4. November kam es im 14. Wiener Gemeindebezirk zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Einsatzfahrzeug. Eine 61-Jährige lenkte ihren PKW auf der Reinlgasse in Fahrtrichtung Hütteldorfer Straße. Bei der Kreuzung kam es daraufhin zu einem Zusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht unterwegs war.

Einsatzfahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge, kam das Polizeiauto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Müllcontainer sowie gegen eine Plakatwand. Bei dem Vorfall wurden drei Polizeibeamte verletzt. Sie wurden von der Berufsrettung versorgt und zur Abklärung ins nächste nahegelegen Krankenhaus gebracht

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 12:44 Uhr aktualisiert
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