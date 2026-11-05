Drei Polizisten bei Unfall mit Pkw in Wien verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Polizeifahrzeug in Wien-Penzing wurden am Mittwoch drei Polizeibeamte verletzt. Das Einsatzfahrzeug prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen Müllcontainer und eine Plakatwand.

In Penzing kam es zur Kollision zwischen einem PKW und einem Polizeiauto.

In Penzing kam es zur Kollision zwischen einem PKW und einem Polizeiauto.

Gestern, am 4. November kam es im 14. Wiener Gemeindebezirk zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Einsatzfahrzeug. Eine 61-Jährige lenkte ihren PKW auf der Reinlgasse in Fahrtrichtung Hütteldorfer Straße. Bei der Kreuzung kam es daraufhin zu einem Zusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht unterwegs war.

Einsatzfahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge, kam das Polizeiauto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Müllcontainer sowie gegen eine Plakatwand. Bei dem Vorfall wurden drei Polizeibeamte verletzt. Sie wurden von der Berufsrettung versorgt und zur Abklärung ins nächste nahegelegen Krankenhaus gebracht

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 12:44 Uhr aktualisiert