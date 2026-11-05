Mit zwei Euro Kindern die Welt der Bücher öffnen

Mit nur zwei Euro können Kundinnen und Kunden bei Thalia armutsbetroffenen Kindern Zugang zu Büchern ermöglichen. Bis 24. Dezember werden österreichweit drei von Kindern gestaltete Spenden-Lesezeichen verkauft.

Ein eigenes Buch aussuchen, neue Geschichten entdecken und die Freude am lesen lernen, soll die österreichweite Aktion „Setze ein Lesezeichen. Buchstaben für alle!“. Thalia und die Volkshilfe wollen so armutsbetroffenen Kindern den Zugang zu Büchern ermöglichen. In der Vorweihnachtszeit können Kundinnen und Kunden in Thalia Buchhandlungen Spende-Lesezeichen erwerben und die Aktion so unterstützen. Thalia wandelt den Erlös wie auch schon im Vorjahr in Geschenkkarten um, mit denen sich Kinder dann ein Buch aussuchen können.

„Lesen eröffnet neue Welten“

„Lesen eröffnet neue Welten und hilft uns, die eigene besser zu verstehen. Es ist eine Grundlage für Bildung und dafür, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Deshalb soll jedes Kind die Möglichkeit haben, Bücher zu entdecken und herauszufinden, welche Geschichten es begeistern. Gemeinsam mit Thalia wollen wir diese Möglichkeit für mehr Kinder schaffen“, so Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien.

Von Kindern für Kinder

Die Motive für die Spende-Lesezeichen stammen aus dem Lesezeichen-Wettbewerb von Thalia, rund 1.500 Zeichnungen wurden eingereicht. Gewinnermotive wurden für die Spendenaktion ausgewählt. Kilian und Hanna haben ihren Lesezeichen eine Stimme gegeben. Was würde das Lesezeichen dem Buch sagen, in dem es steckt? Hanna: „Das ist ja ein tolles Buch. So viele bunte Farben und Bilder.“ Kilian: „Es ist ein lustiges, spannendes Buch. Es macht neugierig und sollte bis zur letzten Seite ausgelesen werden.“

Wenn Bücher zum Luxus werden

Wenn das Geld knapp wird, bleibt für Bücher kaum etwas übrig. Kinder haben so nicht die Möglichkeit neue Interessen zu entdecken und Lesen zu üben. „In unserer Arbeit mit armutsbetroffenen Kindern sehen wir, was gezielte Förderung und verlässliche Begleitung ermöglichen. Kinder brauchen Menschen, die sie ermutigen, und die Mittel, um ihre Interessen zu entdecken. Es darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen, welche Chancen ein Kind bekommt“, so Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. „Mit dieser Aktion machen wir Bücher für mehr Kinder zugänglich. Gleichzeitig braucht es eine Politik, die Familien vor Armut schützt. Gleiche Bildungschancen beginnen auch damit, dass zu Hause genug zum Leben da ist.“

Spendenaktion geht in die nächste Runde

Im Vorjahr brachte die Spendenaktion 8.300 Euro ein, womit rund 1.000 armutsbetroffene Kinder in Österreich Zugang zu Büchern erhielten. Die drei Spenden-Lesezeichen sind vom 2. November bis einschließlich 24. Dezember um je zwei Euro in allen Thalia Buchhandlungen erhältlich.