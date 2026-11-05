Zu viel Miete bezahlt? Neuer Rechner schafft Klarheit

Nicht jede Mieterhöhung ist zulässig. Mit einem neuen Online-Rechner der Stadt Wien können Mieter ihre Vorschreibungen kostenlos und anonym prüfen. Bei Unklarheiten bietet die MieterHilfe persönliche Beratung an.

Wienerinnen und Wiener haben ab jetzt die Möglichkeit einfach von zu Hause nachzuschauen, ob ihre Mietzinserhöhung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die Anwendung ist kostenlos und anonym. Nach Eingabe einiger Angabe aus dem Mietvertrag wird der zulässige Mietzins ermittelt. Berücksichtigt wird dabei die von der Bundesregierung im Vorjahr beschlossene Mietpreisbremse. Sollte diese vom vorgeschriebenen Betrag abweichen, können sich Betroffene an die MieterHilfe wenden.

Wie stark darf Miete steigen?

Hintergrund: Mit 1. April 2026 konnten die Mietzinse in vielen Mietverhältnissen erstmals in diesem Jahr wieder erhöht werden: Allerdings dank der Mietpreisbremse unter strengeren Voraussetzungen als bisher. Grundsätzlich dürfen Mietzinse höchstens einmal im Jahr angepasst werden. Voraussetzung ist zusätzlich eine Wertsicherungsvereinbarung im Mietvertrag. Fehlt eine solche, ist eine Erhöhung aufgrund der Wertsicherung in der Regel unzulässig. Die Höhe der Mietsteigerung hängt vom jeweiligen Mietbereich ab. Bei Altbau- und Gemeindebauwohnungen darf der Mietzins 2027 um höchstens zwei Prozent steigen. Am freien Mietmarkt dürfen es bis zu 3,3 Prozent sein.

Mieter sollen ihre Rechte kennen

„Die neuen Regelungen zur Wertsicherung werfen bei etlichen Mieterinnen und Mietern Fragen auf. Gerade wenn es um die eigene Wohnung und das eigene Geld geht, ist es wichtig, Klarheit zu haben und seine Rechte zu kennen“, betont Christian Bartok, Bereichsleiter der MieterHilfe Wien. Unter der Telefonnummer 01/4000-8000 bietet die MieterHilfe von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr telefonische Beratung an. Hier geht’s zum Wertsicherungsrechner.