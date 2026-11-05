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/ ©FK Austria/ Daniel Shaked
Bild auf 5min.at zeigt Fans der FK Austria Wien.
FK Austria Wien erreicht 10.000 Mitgliederinnen und Mitglieder.
Wien
05/11/2026
Starker Fanzuwachs

Austria Wien knackt erstmals Marke von 10.000 Mitglieder

Austria Wien hat einen Meilenstein erreicht: Erstmals zählt der Verein 10.000 Mitglieder. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Mitgliederzahl vervierfacht. Besonders stark ist der Zuwachs bei jungen Fans.

von Marjam Alavi Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Im Jahr 2021 zählte Austria Wien noch 2.500 Mitglieder. Heute, fünf Jahre später, ist die Anzahl stark angestiegen. 2.413 davon sich im Alter von 0 bis 18 Jahren. Wer dabei ist, zahlt einen Mitgliedsbeitrag und unterstützt so den Klub. Einmal im Jahr findet das Mitgliederfest statt, bei dem auch die Mannschaft und das Trainerteam anzutreffen sind, sowie Mitgliederspiele.

„Für mich als Präsident des Vereins ist es unheimlich erfreulich, dass wir in den vergangenen Jahren so viele Mitglieder dazugewinnen konnten. Wenn man bedenkt, dass wir 2022 erstmals die Marke von 3.000 Mitgliedern überschritten haben, ist das eine beeindruckende Entwicklung. Besonders freut mich, dass darunter auch viele junge Austrianerinnen und Austrianer sind. Auch bei den Frauen konnten wir einen Zuwachs verzeichnen“, mein Präsident Kurt Gollowitzer.

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