"Ich kann es jedem ans Herz legen, sich registrieren zu lassen!", sagt die 23-jährige Emily nach einer erfolgreichen Stammzellenspende. Dank ihr bekommt eine schwerkranke Frau aus Nordwesteuropa die Chance auf ein neues Leben.

Ein kurzer Wangenabstrich am Arbeitsplatz, eine Registrierung in der Datenbank und knapp zwei Jahre später die Nachricht, die alles veränderte: Für die 23-jährige Emily wurde eine betriebliche Initiative bei Peek & Cloppenburg zum Ausgangspunkt für eine lebensrettende Mission. Zuerst hatte sie sich bei Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich registriert. Im September 2026 stellte sich heraus, dass ihre Gewebemerkmale perfekt mit denen einer schwer erkrankten älteren Frau in Nordwesteuropa übereinstimmen.

Der Anruf nach fast zwei Jahren

Die Typisierung lag schon fast in Vergessenheit, als im Spätsommer das Telefon klingelte. „Ich wurde telefonisch und per WhatsApp von Geben für Leben kontaktiert, mit der Frage, ob ich noch für eine Spende zur Verfügung stehe“, erinnert sich Emily. Nach einer erneuten Blutabnahme zur Feinabstimmung und einer rund sechswöchigen Wartezeit stand fest: Sie ist das passende Match. Es folgten gründliche Voruntersuchungen und eine umfassende medizinische Aufklärung. Um die Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut zu schwemmen, verabreichte sich Emily vier Tage lang mobilisierende Spritzen: „Anfangs hatte ich Berührungsängste, doch schnell stellte sich Routine ein.“

Sechs Stunden für ein neues Leben: „Unangenehm, aber absolut aushaltbar!“

Am Spendertag zeigte sich eine kleine Hürde: Da die Venen an Emilys Armen für die herkömmliche Entnahme nicht optimal geeignet waren, entschied das medizinische Team gemeinsam mit ihr, einen zentralen Venenkatheter über die Leiste zu legen. „Etwas unangenehm, aber absolut aushaltbar“, beschreibt die 23-Jährige den Eingriff. Ab acht Uhr morgens lief die Entnahme über das Apheresegerät. Nach sechs Stunden war das Ziel erreicht: Genug lebensrettende Stammzellen waren gesammelt, um der Patientin in Nordwesteuropa eine neue Lebenschance zu schenken. „Müde und erledigt ging es für mich nach Hause – aber die Betreuung vor, während und nach der Spende war durchgehend hervorragend.“

Feierliche Übergabe der Lebensretter-Urkunde

Am 16. Oktober 2026 folgte die verdiente Würdigung für ihren Einsatz: Katharina Palatzky von „Geben für Leben“ überreichte Emily persönlich die Lebensretter-Urkunde und sprach ihren Dank für die herausragende Hilfsbereitschaft aus. Die Spende hat die junge Frau ohne jegliche Nachwirkungen überstanden. Geblieben ist das Bewusstsein, den entscheidenden Unterschied gemacht zu haben. „Für mich war es eine unglaublich wertvolle Erfahrung, einem Menschen Hoffnung auf Besserung schenken zu können“, betont Emily. „Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, sich registrieren zu lassen.“