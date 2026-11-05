Der Freitag in Wien: Ein goldener Herbsttag

Sonnenaussichten: Vereinzelter Nebel lichtet sich am Freitag schnell und macht der Sonne Platz. Nach morgendlichem Frost steigen die Temperaturen bei leichtem Nordostwind auf maximal 10 Grad am Nachmittag.

Am Freitag lichten sich regionale Frühnebelfelder im Laufe des Vormittags, danach setzt sich überall die Sonne durch. Bei schwachem Wind aus östlichen Richtungen steigen die Temperaturen nach einem stellenweise frostigen Start (minus 2 bis plus 1 Grad) am Nachmittag auf rund 10 Grad.

Ähnliche Wetterlage auch in Niederösterreich

Nach teils trübem Beginn mit Nebel oder Hochnebel setzt sich auch in Niederösterreich bis zum Nachmittag überall die Sonne durch – außerhalb der Nebelregionen scheint sie ohnehin ungetrübt. Im Mostviertel weht mäßiger, kalter Ostwind. Höchstwerte auch hier: 5 bis 10 Grad.