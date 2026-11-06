Schule oder Lehre? Diese Infotage in Wien helfen bei der Entscheidung

Wie geht es nach der achten Schulstufe weiter? Bei den AK Bildungsinfotagen in Wien können Jugendliche vom 11. bis 14. November verschiedene Ausbildungswege entdecken und Berufe selbst ausprobieren.

Bei den AK Bildungsinfotagen in Wien können Jugendliche unterschiedliche Ausbildungswege kennenlernen und sich über ihre berufliche Zukunft informieren.

Bei den AK Bildungsinfotagen in Wien können Jugendliche unterschiedliche Ausbildungswege kennenlernen und sich über ihre berufliche Zukunft informieren.

Welche Schule passt zu mir? Soll ich eine Lehre beginnen? Und welcher Beruf entspricht eigentlich meinen Interessen? Vor diesen Fragen stehen viele Jugendliche am Ende der achten Schulstufe. Antworten darauf bieten die AK Bildungsinfotage von 11. bis 14. November 2026 im Bildungsgebäude der Arbeiterkammer Wien. Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien möchte die AK Jugendliche bei ihrer Bildungs- und Berufswahl unterstützen.

Schulen, Lehrstellen und Berufe kennenlernen

Bei zahlreichen Infoständen und Workshops können sich 13- und 14-Jährige über ihre Möglichkeiten nach der Mittelschule oder der Unterstufe eines Gymnasiums informieren. Vorgestellt werden unterschiedliche weiterführende Schultypen, Lehrberufe und Ausbildungswege. Auch die Arbeiterkammer, das Arbeitsmarktservice (AMS), die Bildungsdirektion Wien und weitere Einrichtungen stehen für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Berufe selbst ausprobieren

Ein besonderes Angebot ist die sogenannte „Probiers hier!“-Zone. Dort können Jugendliche selbst aktiv werden und verschiedene Berufsfelder kennenlernen. Das Angebot reicht von umweltorientierten Berufen, sogenannten Green Jobs, bis hin zu künstlerischen und technischen Tätigkeiten. Durch das praktische Ausprobieren sollen die Jugendlichen herausfinden können, welche Bereiche ihnen besonders liegen.

Welche Ausbildung passt zu mir?

Schon vor dem Besuch können Jugendliche mithilfe der kostenlosen AK-App „Jopsy“ ihre Interessen erkunden. Dabei erfahren sie, welcher Interessenstyp sie sind – etwa ob sie lieber gestalten, anderen Menschen helfen oder praktisch arbeiten. Passend zu den Ergebnissen erhalten sie bei den Bildungsinfotagen Informationen zu möglichen Schulen, Lehrberufen und Berufsfeldern. Die App ist im App Store, bei Google Play sowie unter www.jopsy.at verfügbar.

Auch Eltern können sich beraten lassen

Am Freitag und Samstag richtet sich das Programm ausdrücklich auch an Familien. Eltern erfahren dabei, wie sie ihre Kinder bei der Entscheidung über den weiteren Bildungsweg unterstützen können. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung möglich. Diese erfolgt online über die Website der AK Bildungsinfotage.