Nächster Horror-Fund: Kleinkind spuckt Nagel-Schoko gerade noch aus

Der Halloween-Horror reißt nicht ab: In Wien entging ein rund dreijähriges Kleinkind nur knapp einer Tragödie, nachdem es ein mit einem scharfkantigen Metallteil präpariertes Zuckerl rechtzeitig ausspuckte.

Was als harmloses Brauchtum begann, entwickelt sich zusehends zu einem gefährlichen Kriminalfall. In Wien nun zu einem besonders dramatischen Vorfall: Ein etwa dreijähriges Kleinkind biss in eine mit Metallteilen präparierte Süßigkeit. Nur dem glücklichen Umstand, dass das Kind den scharfkantigen Fremdkörper rechtzeitig bemerkte und sofort ausspuckte, ist es zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Beute stammte offenbar von einer Sammeltour im niederösterreichischen Bezirk Tulln, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Soko „Treat“ zählt bereits 27 Anzeigen

Die eigens beim Bundeskriminalamt eingerichtete Sonderkommission „Treat“ steht vor einem immer größer werdenden Berg an Arbeit. Bundesweit gingen inzwischen 27 offizielle Anzeigen wegen manipulierter Süßigkeiten ein, heißt es weiter. Die Palette an sichergestellten Fremdkörpern reicht von Reißnägeln und Nadeln bis hin zu aufgebogenen Büroklammern. Auch die Altersspanne der Betroffenen ist enorm: Das jüngste Opfer ist gerade einmal zwei Jahre alt, während das älteste bereits erwachsen ist.

Halloween-Zuckerl-Horror in Österreich

Parallel zu den Neueingängen meldet die Exekutive aber auch rasche Ermittlungserfolge: Sieben Fälle konnten die Beamten mittlerweile restlos aufklären – drei mehr als noch am Vortag. Wie bereits zuvor in Wien, der Steiermark, Oberösterreich und Salzburg stellte sich bei diesen gelösten Fällen heraus, dass strafunmündige Kinder die Nadeln selbst in ihre Schokoriegel gesteckt hatten, um den Eltern einen Schreck einzujagen oder Social-Media-Trends nachzueifern.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Trotz der Aufklärungen warnen die Kriminalisten mit Nachdruck: Auch dieser Vorfall mit dem dreijährigen Kind verdeutlicht, wie schnell aus scheinbar unüberlegten Streichen Lebensgefahr entstehen kann. Sollten hinter solchen heimtückischen Taten strafmündige Jugendliche oder Erwachsene stecken, versteht die Justiz keinen Spaß mehr. Im Raum steht der Tatbestand der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung, worauf ein Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe steht. Die Ermittler der Sonderkommission arbeiten weiterhin in enger Abstimmung mit den Landeskriminalämtern und Europol an den verbleibenden Fällen. Ob hinter den teils gefährlichen Präparationen vereinzelt agierende Nachahmer oder organisierte Internet-Gruppierungen stecken, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen, heißt es weiter. Eltern werden weiterhin aufgerufen, jedes gesammelte Stück genauestens zu prüfen, bevor Kinder hineinbeißen dürfen.