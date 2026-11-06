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/ ©KK
Symbolfoto
Symbolbild auf 5min.at zeigt einen Mann mit Messer in der Hand.
Die beiden mutmaßlichen Täter sind flüchtig.
Wien-Landstraße
06/11/2026
Hinweise gesucht

Raubüberfall auf Wiener Supermarkt: Kassiererin mit Messer bedroht

Donnerstagmittag kam es zu einem Raubüberfall in einem Supermarkt im Stadtteil Wien-Landstraße. Eine Kassiererin wurde von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Aktuell laufen Ermittlungen zu einem Raubüberfall im 3. Wiener Gemeindebezirk. Ein vermutlich jugendlicher Tatverdächtiger bedrohte dort die Kassiererin einer Supermarktfiliale mit einem Messer. Laut der Landespolizeidirektion Wien raubte er Bargeld in dreistelliger Höhe. Anschließend ergriff er gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen, der am Ausgangsbereich des Geschäftes wartete, die Flucht in Richtung Erdbergstraße. Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg; darum bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe.

Beschreibung der flüchtigen Tatverdächtigen

Tatverdächtiger 1

  • Größer als der zweite Tatverdächtige
  • Schwarz gekleidet
  • Dunkler Schal vor dem Gesicht
  • Schwarzer Rucksack der Marke Nike
  • Führte ein Messer mit langer Klinge mit sich

Tatverdächtiger 2:

  • Von kleinerer Statur als der erste Tatverdächtige
  • Schwarze Hose mit weißem Fleck am linken Knie
  • Schwarze Schuhe
  • Dunkle Haube oder Kapuze
  • Dunkle Jacke (vermutlich Marke Under Armour)
  • Schwarzer Rucksack mit Aufschrift

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegengenommen.

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