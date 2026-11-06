Raubüberfall auf Wiener Supermarkt: Kassiererin mit Messer bedroht
Donnerstagmittag kam es zu einem Raubüberfall in einem Supermarkt im Stadtteil Wien-Landstraße. Eine Kassiererin wurde von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise.
Aktuell laufen Ermittlungen zu einem Raubüberfall im 3. Wiener Gemeindebezirk. Ein vermutlich jugendlicher Tatverdächtiger bedrohte dort die Kassiererin einer Supermarktfiliale mit einem Messer. Laut der Landespolizeidirektion Wien raubte er Bargeld in dreistelliger Höhe. Anschließend ergriff er gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen, der am Ausgangsbereich des Geschäftes wartete, die Flucht in Richtung Erdbergstraße. Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg; darum bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe.
Beschreibung der flüchtigen Tatverdächtigen
Tatverdächtiger 1
- Größer als der zweite Tatverdächtige
- Schwarz gekleidet
- Dunkler Schal vor dem Gesicht
- Schwarzer Rucksack der Marke Nike
- Führte ein Messer mit langer Klinge mit sich
Tatverdächtiger 2:
- Von kleinerer Statur als der erste Tatverdächtige
- Schwarze Hose mit weißem Fleck am linken Knie
- Schwarze Schuhe
- Dunkle Haube oder Kapuze
- Dunkle Jacke (vermutlich Marke Under Armour)
- Schwarzer Rucksack mit Aufschrift
Ermittlungen laufen
Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegengenommen.