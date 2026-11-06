Raubüberfall auf Wiener Supermarkt: Kassiererin mit Messer bedroht

Donnerstagmittag kam es zu einem Raubüberfall in einem Supermarkt im Stadtteil Wien-Landstraße. Eine Kassiererin wurde von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aktuell laufen Ermittlungen zu einem Raubüberfall im 3. Wiener Gemeindebezirk. Ein vermutlich jugendlicher Tatverdächtiger bedrohte dort die Kassiererin einer Supermarktfiliale mit einem Messer. Laut der Landespolizeidirektion Wien raubte er Bargeld in dreistelliger Höhe. Anschließend ergriff er gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen, der am Ausgangsbereich des Geschäftes wartete, die Flucht in Richtung Erdbergstraße. Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg; darum bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe.

Beschreibung der flüchtigen Tatverdächtigen Tatverdächtiger 1 Größer als der zweite Tatverdächtige

Schwarz gekleidet

Dunkler Schal vor dem Gesicht

Schwarzer Rucksack der Marke Nike

Führte ein Messer mit langer Klinge mit sich Tatverdächtiger 2: Von kleinerer Statur als der erste Tatverdächtige

Schwarze Hose mit weißem Fleck am linken Knie

Schwarze Schuhe

Dunkle Haube oder Kapuze

Dunkle Jacke (vermutlich Marke Under Armour)

Schwarzer Rucksack mit Aufschrift

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegengenommen.