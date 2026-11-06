Randale vor Wiener Justizanstalt: 16-Jähriger soll Beamtin attackiert haben

Weil er bei einer Einlasskontrolle nicht mitwirken wollte, wurde einem 16-Jährigen der Zutritt zu einer Wiener Justizanstalt verwehrt. Daraufhin soll er randaliert und eine Justizwachebeamtin angegriffen haben.

Am Donnerstagvormittag, dem 5. November, wurden Polizisten zu einer Justizanstalt in Wien gerufen. Ein 16-jähriger Jugendlicher soll dort zuvor für Aufregung gesorgt haben. Laut Angaben der Justizwachebeamten verweigerte er bei der Einlasskontrolle die erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen. Insbesondere wollte er sich offenbar nicht ausweisen. Da er den Anweisungen des Personals nicht nachkam, wurde ihm der Zutritt zur Justizanstalt untersagt. Die Justizwachebeamten brachten den Jugendlichen daraufhin unter Anwendung von Körperkraft aus dem Gebäude.

Jugendliche soll Beamtin attackiert haben

Dabei soll sich der 16-Jährige heftig gewehrt und versucht haben, einer Justizwachebeamtin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Frau konnte den Angriff abwehren. Gemeinsam mit ihren Kollegen hielt sie den Jugendlichen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Der bereits wegen zahlreicher strafrechtlicher Delikte amtsbekannte Jugendliche wurde festgenommen. Nach seiner Vernehmung ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Anzeige auf freiem Fuß an.