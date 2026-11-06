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/ ©Montage 5 Minuten/LPD Wien
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Holzlatte.
Mit dieser Holzlatte ging der Mann offenbar auf die Mädchen los.
7. Bezirk/Wien
06/11/2026
Festnahme

Betrunkener attackiert Mädchen in Wiener Park und droht mit Mord

Gestern Abend kam es im Sophienpark im Wiener Bezirk Neubau zu einem gefährlichen Zwischenfall: Ein 35-jähriger Mann attackierte dort zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren völlig unvermittelt mit einer Holzlatte.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Als der Angreifer versuchte, auf die beiden Jugendlichen einzuschlagen, reagierten diese geistesgegenwärtig und liefen davon. Daraufhin warf der Mann ihnen die Holzlatte hinterher und drohte lautstark, die Mädchen umzubringen. Wie die beiden Jugendlichen später gegenüber den Beamten angaben, kannten sie den 35-jährigen Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina nicht. Auch im Vorfeld der Tat hatte es keinerlei Streit oder Kontakt zwischen ihnen gegeben.

Mann reagierte aggressiv – Festnahme

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit konnten den Verdächtigen rasch anhalten. Bei der Kontrolle zeigte sich der Mann jedoch zunehmend aggressiv und unkooperativ. Polizisten der Polizeiinspektion Kandlgasse nahmen den 35-Jährigen schließlich gemeinsam mit der Bereitschaftseinheit unter Anwendung von Körperkraft fest.

1,6 Promille im Blut

Ein vor Ort durchgeführter Alkovortest brachte Klarheit über den Zustand des Verdächtigen: Der Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen, teilt die Polizei abschließend mit.

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