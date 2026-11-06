Stiegenhaus-Überfälle: Duo nach Raubserie auf Senioren festgenommen

Nach Überfällen auf Senioren in Wien-Ottakring klickten die Handschellen: Ermittler fassten ein Duo auf offener Straße. Die Verdächtigen sollen ihre Opfer im Stiegenhaus attackiert haben und leisteten bei Festnahme Widerstand.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen die beiden Tatverdächtigen nach gezielter Observation auf offener Straße in Wien-Ottakring fest.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen die beiden Tatverdächtigen nach gezielter Observation auf offener Straße in Wien-Ottakring fest.

Beamte der Außenstelle West (Gruppe Prinner) forschten einen 20-jährigen Mann und eine 47-jährige Frau aus. Beide serbischen Staatsangehörigen stehen im dringenden Verdacht, mindestens zwei Raubüberfälle auf ältere Menschen verübt zu haben.

Betagte Opfer bis ins Stiegenhaus verfolgt

Der erste Vorfall ereignete sich am 13. Oktober gegen 17.15 Uhr. Damals geriet eine 62-jährige Frau ins Visier der Täter. Rund zwei Wochen später, am 30. Oktober gegen 22 Uhr, schlugen sie erneut zu: Diesmal attackierten sie ein Ehepaar im Alter von 81 und 77 Jahren. Beide Übergriffe passierten direkt im Bezirk Ottakring. Die Vorgehensweise glich sich laut Polizei in beiden Fällen: Die Tatverdächtigen folgten den Senioren unbemerkt bis in das Stiegenhaus ihres Wohnhauses. Dort traten und schlugen sie unvermittelt auf die betagten Personen ein. Danach rissen sie Wertgegenstände wie Halsketten, eine Handtasche sowie Bargeld an sich und flüchteten.

Festnahme auf offener Straße

Dank akribischer Spurenarbeit identifizierten die Ermittler das Duo rasch. Die Staatsanwaltschaft Wien erließ daraufhin Festnahmeanordnungen gegen beide Personen. Bei einer gezielten Schwerpunktaktion spürten die Kriminalisten die Verdächtigen im Bezirk Ottakring auf. Gemeinsam mit Observationskräften und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) griffen die Polizisten zu.Der 20-Jährige und die 47-Jährige wehrten sich heftig gegen die Festnahme, weshalb die Beamten Körperkraft anwenden mussten.

Verdächtige verweigern Aussage

Bei den anschließenden Befragungen durch die Kriminalbeamten schwiegen die Festgenommenen zu allen Vorwürfen. Beide befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Opfern laufen weiter, teilt die Polizei mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert