Kokain-Deal auf Parkplatz eskaliert: Mann verletzt Polizisten

Beamte der Außenstelle Zentrum-Ost nahmen nach monatelanger Vorarbeit zwei Männer im Alter von 41 und 49 Jahren fest. Beide deutsche Staatsangehörige stehen im Verdacht, Kokain im Kilogrammbereich verkauft zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass eine größere Menge Kokain zu einem Preis von rund 60.000 Euro übergeben werden sollte. Als Treffpunkt diente am 4. November 2026 ein Supermarktparkplatz im Bezirk Brigittenau. Nach einer ersten kurzen Zusammenkunft fuhr der 49-Jährige mit dem Auto in die Columbusgasse nach Wien-Favoriten. Dort sammelte er seinen 41-jährigen mutmaßlichen Komplizen ein, der das Suchtmittel transportiert haben soll. Gemeinsam sollen die beiden Männer zum Parkplatz zurückgekehrt sein, um das mutmaßliche Rauschgift zu übergeben, teilt die Polizei mit.

Fluchtversuch bei Festnahme: Polizisten verletzt

Als Observationskräfte des Bundeskriminalamts unmittelbar nach der Übergabe zugriffen, eskalierte die Situation: Der 41-Jährige versuchte, mit seinem Fahrzeug zu entkommen. Bei dem Manöver überrollte er den Fuß eines einschreitenden Beamten. Ein weiterer Kriminalpolizist zog sich bei der Festnahme Verletzungen an der Hand zu. Trotz des massiven Fluchtversuchs gelang es den Einsatzkräften, beide Männer zu stoppen und festzusetzen.

Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen

Im Anschluss durchsuchten die Kriminalbeamten das Hotelzimmer des 49-Jährigen nahe dem Wiener Hauptbahnhof sowie die Wohnung des 41-Jährigen. Neben den rund 2,2 Kilogramm Kokain beschlagnahmten die Fahnder mehrere Mobiltelefone. Die beiden Beschuldigten verweigerten bei ihren Vernehmungen die Aussage und wurden anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Suchtmittel und zu möglichen internationalen Verbindungen, dauern an.