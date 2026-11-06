Entwarnung nach Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Am Flughafen Wien und weiteren Airports gingen gestern Drohschreiben gegen rund 20 Flüge ein. Nach intensiven Durchsuchungen steht nun fest: Die Drohungen waren nicht echt.

Ein massiver koordinierter Droh-Alarm hielt am Donnerstag die europäischen Flugsicherheitsbehörden und Flughäfen in Atem. Auch der Flughafen Wien-Schwechat geriet direkt ins Visier: Gleich gegen vier Verbindungen langten dort per elektronischer Post Drohungen ein. Nach umfassenden Sicherheitskontrollen und ersten Untersuchungen der Kriminalisten kann nun jedoch aufgeatmet werden. Ersten Informationen zufolge stellten sich die Drohungen als nicht echt heraus, berichtet heute die „Kronen Zeitung“.

Notlandung in Wien – keine verdächtigen Funde

Zu den gravierendsten Zwischenfällen zählte der Flug eines Airbus A321 der Fluggesellschaft Wizz Air, 5 Minuten berichtete. Die Maschine war ursprünglich auf dem Weg vom italienischen Mailand-Malpensa in die polnische Hauptstadt Warschau, musste wegen einer akuten Gefahrenmeldung jedoch einen unplanmäßigen Stopp in Schwechat einlegen. Sicherheitskräfte durchkämmten das Flugzeug penibel nach verdächtigen Gegenständen – ohne Ergebnis. Nach Abschluss aller Überprüfungen konnte der Jet seine Reise noch am Vormittag fortsetzen. Zusätzlich traf eine Drohung die finnische Gesellschaft Finnair auf der Strecke zwischen Helsinki und Wien. Dieser Flug, durchgeführt von Jettime, setzte planmäßig in Schwechat auf. Zu größeren Verzögerungen oder Einschränkungen des regulären Flugbetriebs kam es am Wiener Drehkreuz nach Angaben des Flughafenbetreibers nicht.

Rund 20 Verbindungen europaweit betroffen

Der Vorfall in Österreich war Teil einer weit größeren Welle. Über den gesamten Kontinent verteilt gerieten am Donnerstag rund 20 Flüge ins Visier der anonymen Absender. Betroffen waren primär Routen mit Bezug zu Italien, Bulgarien sowie Tschechien. Neben Wizz Air und Finnair sahen sich unter anderem auch Ryanair und Aer Lingus mit den Alarmierungen konfrontiert. Einige Jets mussten ihre Flugroute kurzfristig ändern oder wurden vorübergehend von Kampfjets der jeweiligen Streitkräfte in der Luft eskortiert. Letztlich setzten ausnahmslos alle Maschinen wohlbehalten auf der Piste auf, heißt es weiter.

Könnte extremistische Gruppe dahinterstecken?

Die Hintergründe der Aktion werfen indes Fragen auf. Drohschreiben, die an den Airport im bulgarischen Sofia verschickt wurden, enthielten Behauptungen über platzierte Sprengsätze in Terminals und Jets, versehen mit der Botschaft: „Wir, die Kämpfer des Männerstaats, werden mit unseren heutigen Taten in die Geschichte eingehen. Euer feministisches Regime wird sich für immer daran erinnern“, das berichtet die „Kronen Zeiten“. Parallel dazu langten bei italienischen Behörden in Rom gleichartige Schreiben in gebrochener italienischer Sprache ein. Hinter dem Namen „Männerstaat“ verbirgt sich eine in Russland entstandene, extrem antifeministische und radikale Gruppierung. Sie agiert vorwiegend im Netz, zählt mehrere tausend Anhänger und unterstützt offen Russlands Kriegskurs gegen die Ukraine. Ob diese Gruppierung tatsächlich der Urheber der Attacken ist oder fremde Täter ihren Namen für die Störaktion missbraucht haben, ist nicht bestätigt und wird derzeit von den internationalen Sicherheitsbehörden intensiv ermittelt.