Wien hat eine neue grüne Oase: Das steckt hinter der „Freien Mitte“

Ein neuer Ort zum Erholen und Erinnern ist in Wien entstanden: Die ÖBB haben die rund zehn Hektar große „Freie Mitte“ am ehemaligen Nordbahnhof fertiggestellt. Gleichzeitig wurde eine Dauerausstellung eröffnet.

Am Donnerstag (5. November 2026) präsentierten die ÖBB die fertiggestellte „Freie Mitte“ im Wiener Nordbahnviertel. Auf dem früheren Bahngelände in der Leopoldstadt ist ein großzügiger Naturraum entstanden, der künftig Platz für Spaziergänge, Erholung und Begegnungen bietet. Rund um den historischen Wasserturm erstrecken sich Grünflächen und Aufenthaltsbereiche. Gleichzeitig soll das Gelände einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt im Stadtgebiet leisten.

Ausstellung erinnert an NS-Verbrechen

Neben der neuen Grünanlage steht auch die Geschichte des ehemaligen Nordbahnhofs im Mittelpunkt. Während des Nationalsozialismus war der Bahnhof ein wichtiger Ausgangspunkt für die Deportation tausender Menschen. Die neue Dauerausstellung „Verdrängte Jahre. Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938–1945“ erinnert an die Verfolgung und Verschleppung während dieser Zeit. Historische Informationstafeln erklären die Rolle der Eisenbahn im Nationalsozialismus. An ihrer Errichtung waren auch ÖBB-Lehrlinge beteiligt, die die Rahmenkonstruktionen anfertigten.

Geschichte bleibt sichtbar

Weitere Tafeln informieren über die Entwicklung des Nordbahnhofs und die Bedeutung des historischen Wasserturms. ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo bezeichnet die Fertigstellung als wichtigen Schritt für die Entwicklung des Stadtviertels. Gleichzeitig sei es entscheidend, die Vergangenheit des Standorts nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Ausstellung ist dauerhaft im öffentlichen Raum zugänglich.